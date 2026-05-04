به گزارش خبرنگار مهر، اسد بابایی صبح سهشنبه در سفر یکروزه به شهرستان کلیبر، ضمن حضور در آیین تکریم و معارفه رئیس اداره کتابخانههای عمومی این شهرستان، گسترش خدمات کتابخانهای در مناطق مختلف استان را از اولویتهای کاری خود اعلام کرد.
وی در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات فرامرز یعقوبی، رئیس پیشین اداره کتابخانههای کلیبر که پس از سالها خدمت بازنشسته شده است، صدیقه ابوالحسنی را به عنوان سرپرست جدید این اداره معرفی کرد.
بابایی در ادامه سفر خود با رضا محمدی، فرماندار کلیبر نیز دیدار و گفتگو کرد.
وی در این نشست، کتابخانههای سیار را ابزاری راهبردی برای کاهش شکاف دسترسی به منابع مطالعاتی میان شهرها و روستاها عنوان کرد و گفت: توسعه کتابخانههای سیار به یکی از محورهای اصلی سیاستهای فرهنگی دولت در راستای عدالتمحوری تبدیل شده است؛ چرا که هیچ شهروندی نباید به دلیل دوری از مراکز شهری از نعمت مطالعه محروم بماند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی همچنین از برنامهریزی برای برگزاری اختتامیه دومین جشنواره کتابخوانی عشایری در کلیبر خبر داد و این رویداد را گامی مؤثر در ترویج فرهنگ مطالعه در میان جوامع عشایری ارزیابی کرد.
بابایی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به سرپرست جدید اداره کتابخانههای کلیبر، بر سه محور اصلی تأکید کرد: پیگیری جدی طرحهای توسعهای کتابخانهای، اجرای منظم برنامههای ترویجی کتابخوانی، و عمل دقیق به بخشنامهها و دستورالعملهای نهاد کتابخانههای عمومی کشور.
گفتنی است دیدار با حجتالاسلام جواد شکرنژاد، امام جمعه کلیبر، و بازدید میدانی از کتابخانههای عمومی این شهرستان به همراه حسین آقایاری، معاون امور کتابخانهها و مشارکتها، و جمعی از کارشناسان اداره کل، از دیگر برنامههای این سفر یکروزه بود.
