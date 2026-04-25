به گزارش خبرگزاری مهر، صادق صادقپور روز شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش هشترود، افزود: دانش آموزان این روستاها نمی توانند به برنامه شاد دسترسی پیدا کرده و از طریق درس نامه ادامه تحصیل می دهند.

وی با بیان اینکه ساخت ۲ باب مدرسه در روستاهای باباکندی رود و قره سقال به اتمام رسیده، اما هنوز تحویل داده نشده است، اظهار کرد: مدرسه ۱۲ کلاسه شهرک فرهنگیان هم در سال ۹۵ کلنگ زنی شده و ۵۰ درصد پیشرفت دارد و نیمه کاره مانده است که در صورت تکمیل آن بار ترافیکی شهر هشترود کاهش می یابد و فضای آموزشی در سایر مدارس آزاد می شود.

صادقپور از تهیه اطلس دانش آموزی در مدارس شهرستان هشترود خبر داد و گفت : در این زمینه از شهرداری هشترود درخواست پرداخت به موقع سه درصد عوارض برای توسعه فضاهای آموزشی را داریم .

وی با بیان اینکه مدارس روستاهای لامشان، اوشندل و علی آباد نیاز به تخریب و احداث دارند، از خیرین برای احداث آنها طلب کمک کرد.

صادقپور ادامه داد: مدارس روستاهای داشبلاغ. علی قلی بیگ . دوده و مکتو هم که توسط بنیاد علوی در حال احداث هستند فقط ۴۰ درصد پیشرفت داشته اند که باید تا مهر تحویل داده شوند.