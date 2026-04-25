  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۱۳

نبود اینترنت در ۱۲ روستای هشترود آموزش دانش‌آموزان را مختل کرد

هشترود-مدیر آموزش و پرورش شهرستان هشترود گفت: در نبود اینترنت در ۱۲ روستای، آموزش دانش‌آموزان با مشکل جدی روبه‌رو شده و دسترسی به سامانه شاد مختل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق صادقپور روز شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش هشترود، افزود: دانش آموزان این روستاها نمی توانند به برنامه شاد دسترسی پیدا کرده و از طریق درس نامه ادامه تحصیل می دهند.

وی با بیان اینکه ساخت ۲ باب مدرسه در روستاهای باباکندی رود و قره سقال به اتمام رسیده، اما هنوز تحویل داده نشده است، اظهار کرد: مدرسه ۱۲ کلاسه شهرک فرهنگیان هم در سال ۹۵ کلنگ زنی شده و ۵۰ درصد پیشرفت دارد و نیمه کاره مانده است که در صورت تکمیل آن بار ترافیکی شهر هشترود کاهش می یابد و فضای آموزشی در سایر مدارس آزاد می شود.

صادقپور از تهیه اطلس دانش آموزی در مدارس شهرستان هشترود خبر داد و گفت : در این زمینه از شهرداری هشترود درخواست پرداخت به موقع سه درصد عوارض برای توسعه فضاهای آموزشی را داریم .

وی با بیان اینکه مدارس روستاهای لامشان، اوشندل و علی آباد نیاز به تخریب و احداث دارند، از خیرین برای احداث آنها طلب کمک کرد.

صادقپور ادامه داد: مدارس روستاهای داشبلاغ. علی قلی بیگ . دوده و مکتو هم که توسط بنیاد علوی در حال احداث هستند فقط ۴۰ درصد پیشرفت داشته اند که باید تا مهر تحویل داده شوند.

کد مطلب 6811088

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها