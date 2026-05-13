۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

خودروهای کاشان در جنگ رمضان ۷۰ میلیارد تومان خسارت دید

کاشان - مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در جلسه ستاد بحران شهرستان کاشان گفت: خودروهای مردم کاشان و آران و بیدگل در جنگ رمضان 70میلیارد تومان خسارت دید.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه فروش ظهر سه شنبه در جلسه ستاد بحران شهرستان کاشان اظهار کرد: برای ۱۱۰ فقره خودرو آسیب دیده از جنگ رمضان در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل پرونده تشکیل شده است که از این بین ۹۵ خودرو سبک، ۱۰ خودرو سنگین و پنج موتور سیکلت بوده است.

وی ابراز کرد: در مجموع خودروهای مردم در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل ۷۰ میلیارد تومان در جنگ رمضان خسارت دیده اند که تا به امروز ۷۰ پرونده رسیدگی شده و دو میلیارد تومان هم پرداخت شده است.

رئیس ستاد بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: صاحبان خودروهای آسیب دیده که تاکنون اقدامی نکرده اند تا یک هفته فرصت دارند با مراجعه به بیمه ایران واقع در خیابان آیت‌الله الله کاشانی تشکیل پرونده بدهند و بعد از آن به مراجعات ترتیب اثر داده نخواهد شد.

