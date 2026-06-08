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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۴

پرداخت ۲۴ میلیارد تومان از خسارت خودروهای آسیب دیده از جنگ در هرمزگان

پرداخت ۲۴ میلیارد تومان از خسارت خودروهای آسیب دیده از جنگ در هرمزگان

بندرعباس-مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از روند مطلوب پرداخت خسارت خودروهای آسیب‌دیده ناشی از جنگ تحمیلی رمضان در استان خبر داد و گفت: ۲۴ میلیارد تومان از خسارت خودروها پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده با اشاره به همکاری و هماهنگی میان فرمانداری‌های استان، اداره‌کل مدیریت بحران و شرکت بیمه اظهار کرد: با انجام یک کار تیمی منسجم و مشارکت مناسب دستگاه‌های اجرایی، روند رسیدگی به پرونده‌های خسارت خودروهای آسیب‌دیده با سرعت و دقت در حال انجام است.

وی افزود: تاکنون ۳۳۶ پرونده خسارت از شهرستان‌های بندرعباس، بوموسی، میناب، جاسک، بندرلنگه، بندرکنگ، بستک، بندرخمیر، جزیره قشم و جزیره هنگام به بیمه ایران ارجاع شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با بیان اینکه تاکنون ۲۱۵ دستگاه خودرو ارزیابی شده‌اند، تصریح کرد: میزان خسارت برآورد شده برای این خودروها بالغ بر ۶۳ میلیارد تومان است.

حسن‌زاده ادامه داد: تاکنون خسارت ۱۳۵ دستگاه خودرو به مبلغ بیش از ۲۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به مالکان زیان‌دیده پرداخت شده و ۱۲۱ پرونده دیگر نیز در مراحل ارزیابی و رسیدگی قرار دارد.

مسئول ارشد مدیریت بحران استان هرمزگان تأکید کرد: روند جبران خسارت خودروهای آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی رمضان با شتاب مطلوبی ادامه دارد و بخش عمده پرونده‌های معرفی‌شده در مراحل نهایی رسیدگی قرار دارند.

کد مطلب 6854125

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