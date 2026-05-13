به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت‌الله همتی‌نژاد اظهار کرد: طی یکی دو روز گذشته با حضور نماینده دادستان و اعضای کمیته نظارت کهگیلویه، از تعدادی از واحدهای نانوایی در سطح این شهرستان بازدید و بازرسی به عمل آمد.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها سه واحد نانوایی به دلیل تخلفات مختلف از جمله رعایت نکردن مسائل بهداشتی، گران‌فروشی و کم‌فروشی شناسایی و با دستور مقام قضایی پلمپ شدند.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان کهگیلویه با اشاره به تشدید نظارت‌ها در شرایط فعلی گفت: در این ایام که دشمنان تلاش دارند با ایجاد فشارهای اقتصادی سفره مردم را هدف قرار دهند، انتظار می‌رود صنوف مختلف بیش از پیش در کنار مردم باشند و از هرگونه تخلف خودداری کنند.

وی تصریح کرد: برخورد با متخلفان در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی به صورت جدی ادامه خواهد داشت و اجازه نخواهیم داد عده‌ای با سوءاستفاده از شرایط، حقوق مردم را تضییع کنند.

همتی نژاد تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه عرضه نان و کالاهای اساسی، مراتب را به دستگاه‌های نظارتی اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.