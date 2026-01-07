به گزارش خبرگزاری مهر، حسن همتی فر از تشدید نظارت بر بازار و شبکه توزیع کالاهای اساسی خبر داد و اظهار کرد: با هرگونه گرانفروشی، احتکار، امتناع از عرضه و ایجاد بینظمی در بازار به صورت قاطعانه و قانونی برخورد میشود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با اشاره به تشکیل کارگروههای نظارتی ویژه افزود: گشتهای مشترک و مستمر با مشارکت سازمان تعزیرات حکومتی، صمت، جهاد کشاورزی، پلیس امنیت اقتصادی و اتاق اصناف برای بازرسی از انبارها، مراکز نگهداری و شبکه توزیع کالاهای اساسی تشکیل و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی بلافاصله اعمال خواهد شد.
وی بیان کرد: رصد هوشمند ۲ سامانه جامع انبارها و جامع تجارت در کنار بازرسیهای میدانی بهصورت مستمر در حال انجام است و کالاهای مکشوفه ناشی از تخلفات بدون وقفه و با هماهنگی مراجع ذیصلاح به شبکه رسمی توزیع تزریق میشود.
همتی فر اظهار کرد: اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان یا احتکار عمده ارزاق؛ جرم است.
