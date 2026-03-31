رصد بازار کردستان با ۱۲ گشت مشترک و تشکیل پرونده برای واحدهای متخلف 

حسین رحیمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تشدید نظارت‌ها بر بازار استان در شرایط حساس کنونی، اظهار کرد: در راستای اجرای دستورات سازمانی و با هدف جلوگیری از تخلفات صنفی از جمله احتکار و گران‌فروشی در مجموع ۱۲ گشت مشترک در سطح استان کردستان برگزار شد.

وی افزود: این گشت‌ها در شهرستان سنندج با ۵ اکیپ و در شهرستان‌های مریوان، سقز، بانه، بیجار، کامیاران، قروه و دیواندره هر کدام با یک اکیپ انجام شد و طی آن، واحدهای مختلف صنفی مورد بازرسی قرار گرفتند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به بازدید میدانی از کارخانه آرد فجر سنندج گفت: در این بازدید، وضعیت تولید، ذخیره‌سازی و توزیع آرد مورد بررسی قرار گرفت و خوشبختانه هیچ‌گونه کمبودی در تأمین آرد نانوایی‌ها وجود ندارد و این واحد با ظرفیت مناسب در حال فعالیت و ذخیره‌سازی برای ماه‌های آینده است.

رحیمیان ادامه داد: در جریان بازرسی از واحدهای صنفی در سنندج، تعدادی تخلف از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی و عدم درج قیمت در برخی قنادی‌ها و نانوایی‌ها احراز و برای متخلفان پرونده تشکیل شد.

وی تصریح کرد: در برخی نانوایی‌ها نیز تخلف فروش نان با نرخ بالاتر از قیمت مصوب مشاهده شد که با آن‌ها برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان افزود: در مقابل، در بسیاری از واحدها از جمله عرضه‌کنندگان آجیل، عمده‌فروشان مواد غذایی و آرایشگاه‌ها، تخلفی مشاهده نشد و فعالیت‌ها در چارچوب ضوابط انجام می‌شود.

وی با اشاره به نتایج بازرسی در سایر شهرستان‌ها گفت: در شهرستان‌هایی مانند مریوان، بانه و دیواندره وضعیت بازار از نظر تأمین کالاهای اساسی مطلوب گزارش شده و کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

رحیمیان همچنین از رصد وضعیت تولید و توزیع اقلام پروتئینی خبر داد و بیان کرد: طبق آمار روزانه، روند کشتار و تأمین مرغ و دام در استان در وضعیت پایدار قرار دارد و نیاز بازار به‌طور کامل تأمین می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: نظارت بر بازار و برخورد با متخلفان به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا آرامش و ثبات در تأمین و توزیع کالاهای اساسی برای شهروندان حفظ شود.