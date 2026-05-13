آیت‌الله حبیب‌الله غفوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت و جایگاه معنوی ایام خاص در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: روز دَحوُالأرض روز مهمی است و روزه آن بسیار بزرگ و پرفضیلت است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه با تأکید بر لزوم اهتمام مؤمنان به انجام اعمال مستحبی در این روز، افزود: همچنین سایر عباداتی که برای این روز سفارش شده، همواره مورد توجه بزرگان دین بوده است.



وی در پایان با دعوت از مردم برای بهره‌گیری معنوی از این ایام خاطرنشان کرد: اِن‌شاءَالله ما هم باید به این اعمال و عبادات مقید باشیم و از برکات فراوان آن بهره‌مند شویم.



گفتنی است؛ «دحوالارض» در لغت به معنای گسترده شدن و پهن شدن زمین است و بر اساس مبانی و روایات اسلامی، به روزی (۲۵ ذی‌القعده) اشاره دارد که خشکی‌های زمین برای نخستین بار از محل کعبه از زیر آب بیرون آمده و گسترش یافتند تا برای سکونت و حیات آماده شوند؛ این روز در فرهنگ اسلامی از ایام بسیار پرفضیلت و ممتاز محسوب شده و اعمال عبادی ویژه‌ای از جمله غسل، نماز مخصوص و روزه (که ثواب هفتاد سال عبادت برای آن ذکر شده) سفارش شده است.