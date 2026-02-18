به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرزاد پورنظری با اشاره به جایگاه معنوی ماه رمضان اظهار کرد: پلیس همانند سالهای گذشته، برای پاسداشت ماه مهمانی خداوند و صیانت از حرمت این ایام پرفضیلت، نهایت توان و ظرفیت خود را به کار خواهد گرفت.
وی افزود: در همین راستا انتظار میرود شهروندان گرامی با رعایت ارزشها و شئونات دینی در اماکن عمومی، در تقویت پیوندهای ایمانی و گسترش فضائل اخلاقی در جامعه مشارکت فعال داشته باشند.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس کرمانشاه با یادآوری احکام اسلامی تصریح کرد: بر اساس موازین شرعی، مسافران و بیماران از فریضه روزه معاف هستند، اما شایسته است این افراد از خوردن و آشامیدن در ملأعام بهویژه در فضاهایی مانند بوستانها و تفرجگاهها خودداری کنند تا حرمت ماه مبارک رمضان حفظ شود.
سرهنگ پورنظری ادامه داد: رانندگان وسایل نقلیه شخصی و عمومی نیز موظف هستند از هرگونه تظاهر به روزهخواری در داخل خودرو پرهیز کنند و شئونات این ماه را رعایت نمایند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت مراکز خدماتی اشاره کرد و گفت: متصدیان مراکز بینراهی، پایانههای مسافربری، فرودگاه، ایستگاه راهآهن، بیمارستانها و مراکز درمانی میتوانند برای ارائه خدمات به مسافران و افرادی که دارای عذر شرعی هستند، با رعایت کامل موازین بهداشتی و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح فعالیت کنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس کرمانشاه افزود: این مراکز موظفاند با استتار مناسب فضا بهگونهای عمل کنند که تظاهر به روزهخواری در انظار عمومی صورت نگیرد و حرمت ماه مبارک رمضان خدشهدار نشود.
سرهنگ پورنظری با تأکید بر قاطعیت پلیس خاطرنشان کرد: با معدود افرادی که عامدانه قصد بیتوجهی به شئونات ماه مبارک رمضان را داشته باشند، پس از ارائه تذکرات لازم، برابر قانون برخورد خواهد شد.
وی در پایان با قدردانی از همراهی مردم استان گفت: مردم مؤمن و روزهدار کرمانشاه و همچنین مسافرانی که در این ایام به استان سفر میکنند، همواره بهترین آمران به معروف و ناهیان از منکر بودهاند و در سالهای اخیر همکاری شایستهای با پلیس و مسئولان فرهنگی استان داشتهاند که این همراهی نقش مهمی در حفظ حرمت و آرامش اجتماعی در ماه مبارک رمضان ایفا کرده است.
