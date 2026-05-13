استقلال آموزش و پرورش ایوانکی به عنوان یک مطالبه در دست پیگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری در محل بخشداری ایوانکی با اشاره به اینکه استقلال آموزش و پرورش ایوانکی به عنوان یک مطالبه جدی مردم مطرح است، ادامه داد: این موضوع با پیگیری نماینده مجلس، مسئولان استانی و شهرستانی در دستور کار است.

وی‌ خواستار برگزاری نشست‌های تخصصی در ایوانکی برای تحقق این هدف گذاری شد و توضیح داد: تصمیم گیری ها در این نشست با هماهنگی کامل و بر اساس ظرفیت ها و نیازهای منطقه انجام خواهد گرفت.

فرماندار گرمسار به استفاده از نیروهای بومی توانمند در مسئولیت های مدیریتی شهرستان تاکید کرد و ادامه داد: کمبود نیرو و مشکلات حوزه ثبت اسناد از طریق مدیران استانی در حال پیگیری است.

همتی به برخی کمبودها در حوزه بهداشت و درمان ایوانکی اشاره کرد و اظهار داشت: از مجموعه مدیریت شهرستان انتظار می رود تا این موضوعات و مطالبات را از دانشگاه علوم پزشکی سمنان پیگیری کنند.

وی اضافه کرد: وجود شهرک های صنعتی و واحد ها و کارخانه های تولیدی و افزایش جمعیت منطقه می طلبد تا زیر ساخت های درمانی و اورژانس تقویت شود.

فرماندار گرمسار از انجام اقدامات گسترده پیرامون حوزه آب شهرستان شامل حفر، تجهیز و بازسازی چاه های آب منطقه خبر داد و اظهار داشت: با ورود چاه های جدید به مدار بخش عمده مشکلات آب شرب رفع می شود که در این بین همکاری شهروندان در استفاده بهینه منابع آبی ضروری است.

همتی روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در ایوانکی را مطلوب خواند و اظهار داشت: بسیاری از این پروژه ها پیشرفت فیزیکی قابل توجه دارند.

وی با اشاره به اینکه در شهر قدیم ایوانکی عملیات آماده سازی سایت های مسکونی با همکاری شهرداری در حال انجام است، اضافه کرد: مراحل صدور مجوزها و پروانه‌های ساختمانی به سرعت پیگیری می شود