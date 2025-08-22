  1. استانها
  2. سمنان
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۱۳

عملیات حفر چاه آب شرب در چنداب و بهورد ایوانکی آغاز شد

گرمسار- فرماندار گرمسار از آغاز عملیات حفر چاه آب شرب در چنداب و بهورد ایوانکی خبر داد و گفت: هدف از اجرای طرح رفع مشکل کمبود آب شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی شامگاه جمعه در بازدید از ایوانکی بابیان اینکه عملیات حفر چاه آب در منطقه چنداب و بهورد ایوانکی آغاز شد، ابراز داشت: این منطقه غربی‌ترین بخش شهرستان و استان سمنان است.

وی با بیان اینکه تجهیزات حفاری مستقر و عملیات آغاز می‌شود، افزود: هدف از این اقدام تأمین آب شرب مورد نیاز مردم منطقه است.

فرماندار گرمسار بابیان اینکه رویکرد این طرح رفع مشکل کمبود آب شهرستان است، ابراز داشت: همراهی مردم می‌تواند به اجرای این پروژه تسریع بخشد.

همتی در ادامه تصریح کرد: مشارکت مردم در صرفه‌جویی منابع آبی و مدیریت مصرف و استفاده از پساب و بازچرخانی آب در حوزه صنعت می‌تواند به حفظ این نعمت خدادادی کمک کند.

وی افزود: در حوزه کشاورزی استفاده از آبیاری نوین و تحت فشار، کاشت محصولات کم آب بر، کشت گلخانه‌ای برای حفظ و مدیریت منابع آبی در دست اجرا است.

