عملیات حفر چاه آب شرب در چنداب و بهورد ایوانکی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی شامگاه جمعه در بازدید از ایوانکی بابیان اینکه عملیات حفر چاه آب در منطقه چنداب و بهورد ایوانکی آغاز شد، ابراز داشت: این منطقه غربی‌ترین بخش شهرستان و استان سمنان است.

وی با بیان اینکه تجهیزات حفاری مستقر و عملیات آغاز می‌شود، افزود: هدف از این اقدام تأمین آب شرب مورد نیاز مردم منطقه است.

فرماندار گرمسار بابیان اینکه رویکرد این طرح رفع مشکل کمبود آب شهرستان است، ابراز داشت: همراهی مردم می‌تواند به اجرای این پروژه تسریع بخشد.

همتی در ادامه تصریح کرد: مشارکت مردم در صرفه‌جویی منابع آبی و مدیریت مصرف و استفاده از پساب و بازچرخانی آب در حوزه صنعت می‌تواند به حفظ این نعمت خدادادی کمک کند.

وی افزود: در حوزه کشاورزی استفاده از آبیاری نوین و تحت فشار، کاشت محصولات کم آب بر، کشت گلخانه‌ای برای حفظ و مدیریت منابع آبی در دست اجرا است.