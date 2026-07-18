به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر یکشنبه در جلسه شورای حفاظت آب شهرستان گرمسار در فرمانداری با اشاره به چالشهای جدی حوزه آب این شهرستان اظهار کرد: وضعیت منابع آبی در گرمسار با توجه به رشد کشتهای غیرمجاز و توسعه اراضی در بالادست رودخانه حیله رود، نیازمند تصمیم گیری های انقلابی و اقدامات فوری است.
وی افزود: متأسفانه در برخی مناطق در قسمت بالا دست حبله رود و سد نمرود شاهد فعالیتهای سازمانیافته برای تصرف اراضی و برداشتهای غیرقانونی از منابع آبی هستیم که این موضوع نه تنها نظم عمومی را به هم میزند، بلکه حقوق سایر بهرهبرداران قانونی را نیز تضییع میکند.
فرماندار گرمسار ادامه داد: ما در مواجهه با این تخلفات، نیازمند تشکیل یک ساختار مقتدر با عنوان «پلیس آب» هستیم تا با پشتوانه قضایی و قانونی، بهطور مستمر در میدان حضور داشته باشد و از حفر چاههای غیرمجاز و فعالیتهای آسیبزا پیشگیری کند.
همتی با تأکید بر ضرورت مستندسازی دقیق تخلفات گفت: از مدیران دستگاه های متولی بهویژه جهاد کشاورزی و آب منطقهای انتظار میرود با جدیت در مستندسازی تصرفات و برخورد با زمین داران که اقدام به تغییر کاربری غیرمجاز میکنند، اقدام نمایند. نگاه ما در این شورا، نگاهی مبتنی بر قانون و حفظ بیتالمال است و هیچ مماشاتی با کسانی که با حفر چاههای غیرمجاز سفرههای زیرزمینی را به تاراج میبرند، نخواهیم داشت.
وی با اشاره به موضوع بهرهبرداری از چاههای تأمین آب شرب نیز تأکید کرد: تکلیف بهرهبرداری از تأسیسات باید به شفافترین شکل ممکن مشخص شود. اولویت ما در شهرستان گرمسار، تأمین آب شرب پایدار است و تمامی تجهیزات باید با نظارت فنی دقیق و تنظیمگری صحیح به مدار بهرهبرداری بیایند تا از اتفاقات و افت فشار آب در فصول گرم سال جلوگیری شود.
فرماندار گرمسار در پایان خواستار همافزایی میان شرکت آب و فاضلاب، آب منطقهای و دستگاههای امنیتی برای پاکسازی حریم رودخانهها و منابع آبی شد و خاطرنشان کرد: نقشه راه حوزه آب گرمسار باید به گونهای تدوین شود که وظایف تمامی دستگاهها شفاف و مسئولیت پذیری آنها تضمین شود تا در آینده شاهد هدررفت منابع و تکرار بحرانهای مقطعی نباشیم.
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