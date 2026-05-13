۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۴۷

سرمایه‌گذاری ۲۰ هزارمیلیاردی در حوزه پنل‌های خورشیدی بروجرد

بروجرد - فرماندار بروجرد از سرمایه‌گذاری ۲۰ هزار میلیاردتومانی در حوزه پنل‌های خورشیدی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت اله ولدی در نشست مشترک با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، اظهار داشت: بر اساس سند راهبردی و برنامه عملیاتی استاندار لرستان، به دنبال جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی در دو حوزه پنل‌های خورشیدی و شهرک گلخانه‌ای بوده تا بتوانیم از زیرساخت‌های موجود شهرستان در راستای تولید و بهبود فعالیت‌های اقتصادی بهره‌مند شویم.

وی اضافه کرد: باتوجه‌به پتانسیل‌های بخش خصوصی و در راستای حمایت از تولید؛ در حوزه گلخانه‌ها و تولیدات محصولات گلخانه‌ای؛ سرمایه‌گذار توانمند بخش خصوصی می‌تواند زمینه ایجاد اشتغال را فراهم کند.

فرماندار بروجرد، تصریح کرد: با هماهنگی انجام شده و پس از بازدیدهای مشترک با حضور سرمایه‌گذاران، بر سرمایه‌گذاری ۲۰ هزار میلیاردتومانی در حوزه پنل‌های خورشیدی تأکید شده است.

