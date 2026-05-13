به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت اله ولدی در نشست مشترک با سرمایهگذاران بخش خصوصی، اظهار داشت: بر اساس سند راهبردی و برنامه عملیاتی استاندار لرستان، به دنبال جذب سرمایهگذار بخش خصوصی در دو حوزه پنلهای خورشیدی و شهرک گلخانهای بوده تا بتوانیم از زیرساختهای موجود شهرستان در راستای تولید و بهبود فعالیتهای اقتصادی بهرهمند شویم.
وی اضافه کرد: باتوجهبه پتانسیلهای بخش خصوصی و در راستای حمایت از تولید؛ در حوزه گلخانهها و تولیدات محصولات گلخانهای؛ سرمایهگذار توانمند بخش خصوصی میتواند زمینه ایجاد اشتغال را فراهم کند.
فرماندار بروجرد، تصریح کرد: با هماهنگی انجام شده و پس از بازدیدهای مشترک با حضور سرمایهگذاران، بر سرمایهگذاری ۲۰ هزار میلیاردتومانی در حوزه پنلهای خورشیدی تأکید شده است.
