۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۰۱

کاهش ترافیک در مرکز شهر خرم‌آباد با احداث ۲ پل

خرم‌آباد - استاندار لرستان از کاهش ترافیک در مرکز شهر خرم‌آباد با احداث دو پل در اطراف پل «صفوی» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی شامگاه چهارشنبه در کمیسیون ماده ۵ شهر خرم‌آباد، اظهار داشت: با احداث دو پل در اطراف پل «صفوی»، ترافیک مرکز استان کاهش می‌یابد.

وی گفت: احداث این دو پل در طرفین پل «صفوی» و بر روی رودخانه «خرم رود»، طبیعتاً تأثیر بسیار زیادی بر روان‌سازی ترافیک در مرکز شهر که امروز معضل مهمی برای مردم است، خواهد داشت.

استاندار لرستان، ادامه داد: این اقدام علاوه بر کاهش ترافیک، ارزش‌افزایی برای املاک مجاور رودخانه «خرم رود» در محدوده این پل‌ها را به همراه دارد.

شاهرخی، افزود: همچنین به دنبال توافق با مالکین دولتی و خصوصی در محدوده خیابان امام خمینی (ره) هستیم که به مناطق مناسب‌تری، منتقل شوند و ترافیک خرم‌آباد از این طریق کاسته شده و تردد روان‌تری در مرکز استان داشته باشیم.

وی اظهار کرد: در جلسه کمیسیون ماده پنج که وظیفه رسیدگی به ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر و درخواست‌های متقاضیان برای تغییر کاربری و یا مشکلاتی ازاین‌دست دارند، پرونده‌های متقاضیان با رویکرد ارزش‌افزایی املاک و کاهش خسارت برای املاک در صورت جانمایی پل‌ها و معابر، موردبررسی قرار می‌گیرد.

استاندار لرستان، تأکید کرد: تلاش می‌شود از این طریق مردم حداکثر استفاده از املاکشان را داشته باشند و در زمینه افزایش طبقات، تراکم واحدهای ساختمانی با رعایت اصول شهرسازی به شکلی که قواعد شهری رعایت شود، موردتأیید قرار بگیرد.

