به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی شامگاه چهارشنبه در کمیسیون ماده ۵ شهر خرمآباد، اظهار داشت: با احداث دو پل در اطراف پل «صفوی»، ترافیک مرکز استان کاهش مییابد.
وی گفت: احداث این دو پل در طرفین پل «صفوی» و بر روی رودخانه «خرم رود»، طبیعتاً تأثیر بسیار زیادی بر روانسازی ترافیک در مرکز شهر که امروز معضل مهمی برای مردم است، خواهد داشت.
استاندار لرستان، ادامه داد: این اقدام علاوه بر کاهش ترافیک، ارزشافزایی برای املاک مجاور رودخانه «خرم رود» در محدوده این پلها را به همراه دارد.
شاهرخی، افزود: همچنین به دنبال توافق با مالکین دولتی و خصوصی در محدوده خیابان امام خمینی (ره) هستیم که به مناطق مناسبتری، منتقل شوند و ترافیک خرمآباد از این طریق کاسته شده و تردد روانتری در مرکز استان داشته باشیم.
وی اظهار کرد: در جلسه کمیسیون ماده پنج که وظیفه رسیدگی به ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر و درخواستهای متقاضیان برای تغییر کاربری و یا مشکلاتی ازایندست دارند، پروندههای متقاضیان با رویکرد ارزشافزایی املاک و کاهش خسارت برای املاک در صورت جانمایی پلها و معابر، موردبررسی قرار میگیرد.
استاندار لرستان، تأکید کرد: تلاش میشود از این طریق مردم حداکثر استفاده از املاکشان را داشته باشند و در زمینه افزایش طبقات، تراکم واحدهای ساختمانی با رعایت اصول شهرسازی به شکلی که قواعد شهری رعایت شود، موردتأیید قرار بگیرد.
