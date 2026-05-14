ارزش علوفه مراتع مازندران ۳۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری جامخانه پیش از ظهر پنجشنبه در همایش روز ملی مرتع که در سالن اجتماعات این اداره کل در ساری برگزار شد، اظهار داشت استان مازندران با برخورداری از حدود ۳۸۷ هزار هکتار مرتع در قالب یک هزار و ۸۵ سامان عرفی، از ظرفیتهای مهم کشور در حوزه منابع طبیعی و تولیدات مرتعی به شمار میآید.

باقری جامخانه افزود در این عرصهها حدود ۱۱ هزار مرتعدار حضور دارند که بخش مهمی از معیشت و فعالیت اقتصادی آنان به مراتع وابسته است و این آمارها به روشنی نشان میدهد که مرتع در مازندران تنها یک عرصه طبیعی نیست، بلکه بخشی مهم از زندگی، تولید و پایداری استان است.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد مراتع استان جزو مراتع ییلاقی است، تصریح کرد شروع فصل چرا عمدتا از پانزدهم خرداد ماه است و از طرف دیگر بیش از ۶۶ درصد مراتع استان جزو مراتع خوب محسوب میشود.

وی با اعلام اینکه بر اساس برآوردهای موجود، ارزش علوفهای مراتع استان مازندران حدود سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است، گفت ارزش مجموع تولیدات مراتع استان به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان میرسد و این ارقام بیانگر آن است که مراتع سرمایهای راهبردی برای استان محسوب میشوند و نقش مهمی در اقتصاد محلی، معیشت روستایی و تولید ملی دارند.

باقری جامخانه در پایان با اشاره به اهمیت روز ملی مرتع و مرتعداری، این مناسبت را فرصت مغتنمی برای توجه دوباره به اهمیت مراتع به عنوان یکی از با ارزشترین سرمایههای طبیعی، اقتصادی و زیست محیطی کشور و به ویژه استان مازندران دانست.