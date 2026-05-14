۶۵ درصد پیشرفت در پروژه کلیدی محور بیرجند - سربیشه

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد فرخی ظهر پنج‌شنبه در گفتگو با رسانه‌ها با بیان اینکه تقاطع بجد از نقاط پرحادثه مصوب ملی در استان به شمار می‌رود، اظهار کرد: اصلاح هندسی این محدوده یکی از ضرورت‌های مهم برای ارتقای ایمنی و روان‌سازی تردد در این محور ترانزیتی است.

وی افزود: در قالب این پروژه، عملیات احداث و تکمیل چهار دستگاه ابنیه فنی در دستور کار قرار گرفته که از این میان، اجرای زیرگذر یک‌دهانه ۶ متری و پل یک‌دهانه دو متری همچنان در حال انجام است. همچنین پل دودهانه چهار متری و تعریض پل یک‌دهانه هفت متری به اتمام رسیده است.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به استفاده از باکس‌های ۶ متری برای نخستین‌بار در استان، بیان کرد: به‌کارگیری این قطعات علاوه بر افزایش کیفیت اجرا، موجب تسریع در عملیات عمرانی و کاهش مدت زمان انسداد و محدودیت‌های ترافیکی در محور پرتردد بیرجند - سربیشه شده است.

فرخی ادامه داد: اجرای دیوار ساحلی برای تثبیت حریم محور، انجام عملیات خاکی و اجرای روکش آسفالت به طول دو کیلومتر نیز از دیگر بخش‌های این طرح محسوب می‌شود.

وی از پیشرفت ۶۵ درصدی عملیات اجرایی زیرگذر باکسی در تقاطع بجد، واقع در محور بیرجند - سربیشه خبر داد و اظهار کرد: با بهره‌برداری از این پروژه، ایمنی تردد در یکی از نقاط حادثه‌خیز استان به شکل محسوسی افزایش خواهد یافت و تلاش می‌شود، عملیات اجرایی آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان برسد.