به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر صبح امروز (پنجشنبه) در بازدید از کارگاه نخبگان دانشجویی جهادی که به نام قرارگاه حضرت زهرا (س) متبرک است، با اشاره به نقش مهم کار جهادی در تقویت انسجام ملی گفت: امروز کار جهادی نخبگان ما در کارگاههای مختلف که به فرآیند بازسازی نقاط آسیب دیده در جنگ کمک میکند، به عنوان یک عامل وحدتبخش در کشور تبدیل شده است.
وی افزود: هرجا که احساس مسئولیت و روحیه جهادی حاکم باشد، همبستگی ملی شکل میگیرد و همین عامل است که نخبگان دانشگاهی ما را از سراسر کشور پای کار بازسازی و خدمت به هموطنان آسیبدیده خود در جنگ تحمیلی اخیر آورده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه نخبگان باید فاصله میان تحصیلات دانشگاهی و کار میدانی را کمتر کنند، اظهار داشت: جوانان ما نباید خود را صرفا در فعالیت های تک بعدی محبوس کنند؛ ارزش واقعی دانش در به کارگیری آن برای حل مشکلات کشور بوده که مصداق آن امروز و در کارگاههایی مانند اینجا قابل مشاهده است.
مخبر افزود: هریک از شما عزیزان که در این کارگاه ها مشغول به فعالیت هستید، در فضای علمی و دانشگاهی حرفی برای گفتن دارید و به عنوان شخصیتی علمی شناخته میشوید اما امروز به دلیل کمک به هم وطنان خود، آستینها را بالا زده و در خط مقدم بازسازی حضور یافتهاید؛ این احساس مسئولیت و انجام کار جهادی قطعا ارزشمند است.
مشاور و دستیار رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اظهارنظرهای اخیر رئیس جمهور آمریکا درباره پیروزی در جنگ با ملت ایران گفت: ترامپ هر چقدر هم ژست پیروزی و قدرت نمایی بگیرد، از نگاه ملت ایران و عقلای جهان بازنده واقعی این میدان است؛ پیروز واقعی نه در مصاحبههای دروغ و متعدد رسانهای، بلکه در میدان واقعی جنگ نظامی، سیاسی و اقتصادی مشخص میشود.
مخبر با تمجید از روحیه جهادی جوانان نخبه فعال در کارگاههای کمک به مناطق آسیب دیده از جنگ تصریح کرد: آنچه امروز در این کارگاه های جهادی میبینیم، الگویی از پیشرفت بومی و خودجوش توسط این عزیزان است؛ فعالیتهایی از این دست که توسط نخبگان دانشگاهی انجام میشود، امروز در حال تبدیل شدن به یک الگوی حکمرانی مردمی در سراسر کشور است.
وی در پایان تاکید کرد: امروز حضور شما در میان مردم آسیب دیده از جنگ آمریکایی - صهیونی، امیدواری، آرامش و لبخند رضایت شهروندان آسیب دیده را در پی داشته و قطعا موجب رضایت خداوند متعال نیز خواهد بود.
گفتنی است قرارگاه جهادی فاطمه الزهرا(س) میزبان دانشجویان، اساتید و نخبگانی از دانشگاههای ۲۱ استان و همچنین ۳۰ دانشگاه در استان تهران است. فعالیت این گروه جهادی از روزهای ابتدایی جنگ آغاز شد و در ۱۵ منطقه شهر تهران جریان داشته است.
کارگاههای شیشهبری نیز در ۲۱ مرکز سوله بحران و مدارس راهاندازی شده و تاکنون ۳۵ هزار ( نفر روز ) از اساتید دانشگاه، دانشجویان و نخبگان در این فعالیتها حضور داشته و با این قرارگاه همکاری کردهاند.
بر اساس این گزارش، برای ۱۰ تا ۱۲ هزار واحد مسکونی توسط این قرارگاه جهادی شیشه نصب و خدمات ارایه شده که در کارگاههای شیشهبری استان تهران، روزانه به طور میانگین ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر از نخبگان دانشگاهی شامل دانشجو، استاد و فارغالتحصیلان در این کارگاهها همکاری دارند؛ در مجموع ۲۵۰۰ نفر آقا و ۷۰۰ خانم نیز با مجموعه قرارگاه جهادی حضرت فاطمه الزهرا(س) همکاری داشته اند.
