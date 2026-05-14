پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه بهسازی محور قلندر در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر پنجشنبه به همراه حیدر دشتیپور مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان، از عملیات بازگشایی، تعریض و بهسازی جاده قلندر بازدید و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت این پروژه قرار گرفت.
وی بیان کرد: محور قلندر به عنوان یکی از مسیرهای ارتباطی مهم استان، نقش قابل توجهی در اتصال شهرستانهای سیروان و چرداول به مرکز استان ایلام دارد و سالها به دلیل فرسودگی و مشکلات زیرساختی با محدودیتهایی مواجه بود.
کرمی ادامه داد: بر اساس اعلام مسئولان، عملیات بهسازی این مسیر در حال حاضر به پیشرفت فیزیکی حدود ۸۰ درصد رسیده و پیشبینی میشود تا پایان اردیبهشتماه سال جاری به بهرهبرداری برسد.
استاندار ایلام در جریان این بازدید بر تسریع روند اجرای پروژههای راهسازی و توسعه زیرساختهای جادهای استان تأکید کرد و تکمیل این محور را در بهبود دسترسی و افزایش ایمنی تردد در منطقه مؤثر دانست.
