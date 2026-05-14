به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شیخ در حاشیه برگزاری مراسم اربعین شهید امیر موسوی درگفتگو با خبرنگاران ، با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و جایگاه اجتماعی این شهید اظهار کرد: شهید موسوی از جمله چهره‌هایی بود که به واسطه روحیه مردمی، اخلاق متواضعانه و ارتباط صمیمی با اقشار مختلف جامعه، جایگاه ویژه‌ای در میان نیروهای مسلح و مردم پیدا کرده بود.



وی افزود: از این شهید والامقام به‌عنوان فردی محبوب و مورد احترام یاد می‌شود و این محبوبیت، نتیجه سال‌ها حضور در کنار مردم و تعامل نزدیک با بدنه جامعه بود، موضوعی که در آیین‌های مختلف مرتبط با این شهید نیز به‌خوبی نمایان شد.



معاون اجرایی ارتش ادامه داد: حضور گسترده مردم در مراسم تشییع و برنامه‌های بزرگداشت شهید موسوی، بیانگر پیوند عمیق میان ملت و نیروهای مسلح است، پیوندی که همواره یکی از ارکان اصلی اقتدار و امنیت کشور محسوب می‌شود.



شیخ با بیان اینکه حمایت مردمی مهم‌ترین پشتوانه نیروهای مسلح در شرایط حساس است، تصریح کرد: در صورت بروز هرگونه جنگ یا تهدید احتمالی در آینده، آنچه موجب پایداری و ایستادگی در برابر دشمن خواهد شد، تکیه بر مردم و سرمایه اجتماعی نظام است.



وی گفت: مردم در حقیقت سنگر مستحکم کشور هستند و همین همراهی و حضور عمومی می‌تواند تمامی طراحی‌ها، توطئه‌ها و برنامه‌ریزی‌های دشمنان را ناکام بگذارد.



معاون اجرایی ارتش همچنین خاطرنشان کرد: هر زمان دشمن در برابر اراده ملت و اقتدار کشور عقب‌نشینی کرده، این مسئله حاصل انسجام ملی و حمایت مردم از نیروهای مسلح بوده است.



شیخ در پایان تأکید کرد: حرکت دشمن به سمت مذاکره و عقب‌نشینی از مواضع خصمانه نیز ناشی از قدرتی است که از حضور مردم و همبستگی ملی شکل گرفته و در صحنه‌های مختلف خود را نشان داده است.