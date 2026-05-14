صدیقی: اهالی رسانه، افسران خط مقدم در جنگ شناختی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صدیقی عصر پنجشنبه در جلسه اندیشهورزی تشکل های رسانه ای آذربایجانشرقی به میزبانی اظهار کرد: انقلاب اسلامی با عنایت پروردگار متعال، با حمایت، ایستادگی و مقاومت مردم در کنار نبرد بیامان رزمندگان و همچنین مدیریت و فرماندهی رهبر عزیز انقلاب اسلامی، در نبرد با آمریکا و رژیم صهیونیستی پیروز میدان است.
وی افزود: سومین جنگ تحمیلی با درایت قائد شهید ملت ایران که در همه حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی و نظامی نقش آفرینی گرهگشا و تعیینکننده داشتند، به پیروزی ارزشمند رسید.
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر امروز در حوزه های مختلف عزتمندانه حرکت کردیم که موجب سربلندی ملت ایران شد، مدیون نخبگان، دانشمندان و اصحاب رسانه هستیم.
صدیقی وحدت را عامل پیروزی مردم در جنگ ترکیبی عنوان کرد و افزود: نقش مقام معظم رهبری در مدیریت و فرماندهی جنگ بی بدیل است.
وی در ادامه افزود: مطمئنا نقش رسانه ها در این پیروزی از رزمندگان پای لانچر کمتر نبوده است.
در این جلسه گزارشی در خصوص کم و کیف فعالیت اهالی رسانه استان در جنگ رمضان و نزدیک به هشتاد روز مقاومت ملی به نماینده مردم در مجلس ارائه و مطالبات تشکل های رسانه ای استان آذربایجان شرقی تشریح شد
صدیقی در این خصوص گفت: حمایت از رسانه ها باید، پایدار و مستمر باشد.
وی وعده داد: بزودی در جلسه با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیر مطالبات خبرنگاران و رسانه های استان از جمله دسترسی مطلوب و ساماندهی شده به اینترنت بینالمللی، تکریم خبرنگاران فعال در تولیدات رسانهای جنگ و مدیریت فضای اجتماعی و نیز تدابیر لازم برای رسیدگی به تنگناهای اقتصاد رسانههای غیردولتی و معیشت و بیمه خبرنگارانی که شغل دیگری ندارند؛ خواهیم بود.
صدیقی همچنین خواستار تلفیق رویکرد امیدآفرینی و مطالبهگری توسط رسانههای استان در مواجهه با موضوعات جاری شد.
گفتنی است با پیشنهاد هیئت اندیشهورز سازمان بسیج رسانه آذربایجانشرقی، سلسله جلسات مشترک تشکلهای رسانهای استان با مدیران اجرایی و نظارتی به منظور جلب حمایتهای لازم برای استمراربخشی به موفقیتهای اخیر در مدیریت افکار عمومی برگزار میشود.
نظر شما