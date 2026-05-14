  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۰۳

صدیقی: اهالی رسانه، افسران خط مقدم در جنگ شناختی هستند

صدیقی: اهالی رسانه، افسران خط مقدم در جنگ شناختی هستند

تبریز- نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: اهالی رسانه افسران خط مقدم دفاع از نظام در جنگ شناختی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صدیقی عصر پنجشنبه در جلسه اندیشه‌ورزی تشکل های رسانه ای آذربایجان‌شرقی به میزبانی اظهار کرد: انقلاب اسلامی با عنایت پروردگار متعال، با حمایت، ایستادگی و مقاومت مردم در کنار نبرد بی‌امان رزمندگان و همچنین مدیریت و فرماندهی رهبر عزیز انقلاب اسلامی، در نبرد با آمریکا و رژیم صهیونیستی پیروز میدان است.

وی افزود: سومین جنگ تحمیلی با درایت قائد شهید ملت ایران که در همه حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی و نظامی نقش آفرینی گره‌گشا و تعیین‌کننده داشتند، به پیروزی ارزشمند رسید.

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر امروز در حوزه های مختلف عزتمندانه حرکت کردیم که موجب سربلندی ملت ایران شد، مدیون نخبگان، دانشمندان و اصحاب رسانه هستیم.

صدیقی وحدت را عامل پیروزی مردم در جنگ ترکیبی عنوان کرد و افزود: نقش مقام معظم رهبری در مدیریت و فرماندهی جنگ بی بدیل است.

وی در ادامه افزود: مطمئنا نقش رسانه ها در این پیروزی از رزمندگان پای لانچر کمتر نبوده است.

در این جلسه گزارشی در خصوص کم و کیف فعالیت اهالی رسانه استان در جنگ رمضان و نزدیک به هشتاد روز مقاومت ملی به نماینده مردم در مجلس ارائه و مطالبات تشکل های رسانه ای استان آذربایجان شرقی تشریح شد

صدیقی در این خصوص گفت: حمایت از رسانه ها باید، پایدار و مستمر باشد.

وی وعده داد: بزودی در جلسه با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیر مطالبات خبرنگاران و رسانه های استان از جمله دسترسی مطلوب و ساماندهی شده به اینترنت بین‌المللی، تکریم خبرنگاران فعال در تولیدات رسانه‌ای جنگ و مدیریت فضای اجتماعی و نیز تدابیر لازم برای رسیدگی به تنگناهای اقتصاد رسانه‌های غیردولتی و معیشت و بیمه خبرنگارانی که شغل دیگری ندارند؛ خواهیم بود.

صدیقی همچنین خواستار تلفیق رویکرد امیدآفرینی و مطالبه‌گری توسط رسانه‌های استان در مواجهه با موضوعات جاری شد.

گفتنی است با پیشنهاد هیئت اندیشه‌ورز سازمان بسیج رسانه آذربایجان‌شرقی، سلسله جلسات مشترک تشکل‌های رسانه‌ای استان با مدیران اجرایی و نظارتی به منظور جلب حمایت‌های لازم برای استمراربخشی به موفقیت‌های اخیر در مدیریت افکار عمومی برگزار می‌شود.

کد مطلب 6830213

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه