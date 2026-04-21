مسیر جایگزین پل هشترود فردا چهارشنبه بازگشایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، بهرام سرمست سه شنبه در بازدیدی که با همراهی رضا صدیقی نماینده مردم شریف تبریز، اسکو و آذرشهر و هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور انجام شد، اظهار کرد: بر اساس وعده همکاران راهداری، مقرر بود مسیر انحرافی پل هشترود امروز (سه‌شنبه) بازگشایی شود که به‌ دلیل شرایط نامساعد جوی، این امر به روز چهارشنبه موکول شد.

وی افزود: با در نظر گرفتن کامل ملاحظات ایمنی، از فردا تردد و عبور و مرور از مسیر انحرافی برقرار خواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به روند بازسازی پل هشترود خاطرنشان کرد: عملیات بازسازی با رویکردی جهادی در حال انجام است و تمامی امکانات لازم به‌ همراه اراده جمعی برای تسریع در پیشبرد این پروژه فراهم شده است.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود به آخرین وضعیت پروژه های حوزه راه‌سازی استان اشاره کرد و گفت: سفر معاون وزیر راه و شهرسازی از جهات مختلف دارای نتایج مثبت و اثرگذار بود. به‌ ویژه در بازدید از قطعه ۶ مسیر آزاد راه تبریز–ارومیه، موضوع تملک اراضی در محدوده تقاطع با فاز ۲ خاوران و اصلاح واریانت مسیر مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: برای حل مشکلات مالکان اراضی خاوران، با وزارت راه و شهرسازی تفاهماتی در خصوص تغییر واریانت و همچنین نحوه تملک اراضی انجام شد تا ضمن کاهش هزینه‌ های اجرایی، این مشکل ۳۰ ‌ساله نیز برطرف شود.

سرمست ادامه داد: همچنین در خصوص تونل آزادراه تبریز–ارومیه نیز تفاهماتی برای تسریع در اجرا حاصل شد که از دستاوردهای مهم این سفر به شمار می‌رود.

وی در ادامه با اشاره به آزادراه صوفیان–شوردرق گفت: مقدمات بهره‌ برداری از ۹ کیلومتر این مسیر فراهم شده و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد افتتاح آن باشیم.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان از همکاری وزیر راه و شهرسازی و معاونان این وزارتخانه، به‌ ویژه مهندس بازوند، قدردانی کرد و این تعامل را در پیشبرد پروژه ‌های عمرانی استان مؤثر دانست.