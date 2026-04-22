تأکید صدیقی بر حمایت از تولید و تقویت منابع مالی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صدیقی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در یکصد و بیست و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که روز چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور معاون وزیر اقتصاد و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، بر ضرورت حمایت جدی‌تر از بخش تولید و تقویت منابع مالی استان تأکید کرد.

وی با قدردانی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان آذربایجان شرقی اظهار کرد: فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان استان از نیروهای پرتلاش و اثرگذار در عرصه اقتصاد هستند و نقش مهمی در توسعه سرمایه‌گذاری و تولید در آذربایجان شرقی ایفا می‌کنند.

نماینده تبریز با اشاره به جایگاه صنعتی استان افزود: آذربایجان شرقی همواره یکی از قطب‌های مهم صنعتی کشور بوده و لازم است با توجه بیشتر به تأمین منابع مالی و تقویت ظرفیت‌های بانکی، زمینه توسعه بیشتر تولید و سرمایه‌گذاری در استان فراهم شود.

صدیقی در ادامه به موضوع انتقال حساب‌های وصولی برخی صنایع بزرگ به داخل استان اشاره کرد و گفت: پیگیری این موضوع می‌تواند به افزایش منابع بانکی استان کمک کرده و امکان حمایت بیشتر از واحدهای تولیدی و اقتصادی را فراهم کند.

وی همچنین با اشاره به نقش بانک‌ها در حمایت از تولید تصریح کرد: هدایت منابع بانکی به سمت بخش‌های مولد و حمایت از واحدهای تولیدی می‌تواند در حل بسیاری از مشکلات اقتصادی مؤثر باشد و انتظار می‌رود در این زمینه همکاری بیشتری صورت گیرد.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در پایان با اشاره به ضرورت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، تأمین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی اهمیت بیشتری پیدا کرده و حمایت مالی از این بخش می‌تواند به تداوم فعالیت و رشد تولید در استان کمک کند.