پیوند «سلامت پایدار» و «جمعیت بالنده» در دستور کار سمنان

علی رشیدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت هفته سلامت و هفته جمعیت شعار هفته سلامت را «سلامت پایدار با علم و اقتدار ایران ماندگار» معرفی کرد و ادامه داد: پیشرفت نظام سلامت بر پایه دانش به روز و توانمندی ملی استوار است.

وی توضیح داد: کاهش مرگ مادران باردار، مدیریت موفق بحران‌های بهداشتی، همگی نشانه‌هایی از همین تحقق شعار علم و اقتدار در کنار یکدیگر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان جمعیت جوان و پویا زا نیروی محرکه هر سیستم و سلامت پایدار دانست و افزود: با پیر شدن جامعه هزینه های درمان نیز بالا رفته و با کاهش نیروی متخصص مواجه خواهیم بود و این موتور پیشرفت کشور را کند می کند.

رشیدی پور اظهار داشت: سیاست‌های جمعیتی نظیر فرزندآوری آگاهانه، نه یک توصیه احساسی، بلکه یک نیاز علمی و راهبردی برای حفظ سلامت ماندگار و پیشرفت کشور به شمار می رود.

وی اظهار داشت: از همه متخصصان و کارکنان حوزه سلامت تحت پوشش دانشگاه درخواست داریم تا با زبانی ساده و مبتنی بر شواهد برای آشنایی مردم ابا پیوند «سلامت پایدار و جمعیت بالنده» تلاش کنند.