به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی پور ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه نخستین مرکز سراج در شهر سمنان در گفتگو با خبرنگاران با تاکید به اینکه خدمات این مرکز در حوزه سلامت روان و اجتماعی است، ادامه داد: این مراکز در واقع مسئول ارائه خدمات تخصصی و جامعه نگر سلامت روان هستند.

وی با تاکید به اینکه ۸۰ درصد خدمات مددکاری و روان پزشکی در این مرکز جامع ارائه می شود، اضافه کرد: فعالیت این مراکز در راستای بهبود عملکرد اجتماعی و شغلی مراجعان و کاهش عود و بستری بیماران و همچنین کاهش هزینه های ناشی از بیماری روانی برای بیمار فعالیت می کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به اینکه ۸۰ درصد غربالگری در حوزه تحت پوشش انجام گرفته است، توضیح داد: افرادی که نیازمند خدمات روان شناسی و روانپزشکی بودند در این غربالگری شناسایی شدند.

رشیدی پور از تشکیل ۱۹۰ پرونده در این مرکز خبر داد و اظهار داشت: با کمک تیم سلامت مجموع خدمات به متقاضیان در حال ارائه‌ است.

وی از به کار گیری شش نیروی متخصص خدمات درمانی و مددکاری خبر داد و افزود: راه اندازی این مرکز برای دامغان و گرمسار نیز در دستور کار است.