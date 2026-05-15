به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود کارگر در خطبه‌های نماز جمعه خارگ با تأکید بر جایگاه انقلاب اسلامی در منظومه تمدن الهی، توجه به «جنگ اراده‌ها» را یکی از ضرورت‌های اصلی شرایط امروز دانست و اظهار کرد: انقلاب اسلامی حلقه اتصال گام‌های تمدنی بعثت، غدیر، عاشورا، هجرت رضوی و ظهور است.

وی با اشاره به نقش امام خمینی(ره) و امام شهید در احیای مبارزه با طاغوت، بیان کرد: هنر بزرگ امامان انقلاب این بود که این مسیر را از حالت فراموش‌شده و کم‌رنگ خارج کرده و دوباره در متن زندگی امت اسلامی قرار دادند.

امام جمعه خارگ با بیان اینکه در میدان امروز، نشانه‌های خستگی در دولت‌های متخاصم عبری، عربی و غربی آشکار شده است، افزود: آنچه در این عرصه تعیین‌کننده خواهد بود، ایستادگی، انسجام و حرکت بر اساس راهبردهای درست است.

حجت‌الاسلام کارگر با اشاره به ابتکار ایران در بستن تنگه هرمز، این اقدام را عاملی مهم در برهم‌زدن محاسبات دشمن دانست و تصریح کرد: در چنین شرایطی، توجه به جبهه داخلی و تقویت بنیه اقتصادی و اجتماعی کشور بیش از گذشته اهمیت دارد.

تشکیل قرارگاه اقتصادی

وی، تبعیت از رهبری، نادیده گرفتن مخالف‌خوان‌ها، تشکیل قرارگاه اقتصادی و جهاد صرفه‌جویی و مواسات را چهار راهبرد اساسی برای پیروزی در جنگ اراده‌ها برشمرد.

امام جمعه خارگ، تبعیت و همراهی با ولیّ فقیه را شکر عملی نعمت الهی دانست و خاطرنشان کرد: عمق و گستره اشراف و تدبیر رهبر معظم انقلاب در هدایت مسیر انقلاب، حقیقتی شگفت‌انگیز و الهام‌بخش است و ملت ایران با تکیه بر همین رهبری توانسته در برابر فشارها و تهدیدها مقاومت کند.

وی همچنین با انتقاد از جریان‌هایی که همچنان بر سازش و عقب‌نشینی تأکید دارند، گفت: ملت ایران بارها نشان داده است که به تفکر «بده برود» اعتنا نمی‌کند و مسیر استقلال و عزت خود را با اتکا به ظرفیت‌های داخلی ادامه می‌دهد.

حجت‌الاسلام کارگر تشکیل قرارگاه اقتصادی را ضرورتی جدی برای مقابله با اخلال‌گران بازار عنوان کرد و افزود: محتکران، کم‌فروشان و گران‌فروشان با ایجاد فشار مصنوعی بر بازار، به دنبال القای کمبود و افزایش نارضایتی عمومی هستند که باید با برنامه‌ریزی و هماهنگی همه دستگاه‌ها با این روند مقابله شود.

جهاد مواسات ضروری است

وی جهاد صرفه‌جویی را نیز از نیازهای فوری کشور دانست و تصریح کرد: صرفه‌جویی در مصرف آب، برق، گاز و بنزین نه‌تنها یک توصیه اخلاقی، بلکه یک ضرورت ملی در شرایط امروز است و می‌تواند به جبران ناترازی‌ها و تقویت اقتدار کشور کمک کند.

امام جمعه خارگ، جهاد مواسات را به معنای همدلی و همیاری عملی با دیگران دانست و گفت: جامعه‌ای که در آن مواسات و همراهی وجود داشته باشد، جامعه‌ای زنده، گرم و مقاوم خواهد بود.

وی با اشاره به تحرکات آمریکا علیه ایران، تأکید کرد: دشمن با وجود همه طراحی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، در عمل با ناکامی مواجه شده و اکنون در موقعیتی نیست که بتواند ادعای پیروزی داشته باشد.