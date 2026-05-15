به گزارش خبرنگار مهر، محفل یادواره شهدا و زیارت محل شهادت شهدای گرانقدر محله کوی آبشاران، روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود.

جزئیات مراسم

این مراسم روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه، ساعت ۱۷:۰۰ در شصت‌متری کوی آبشاران، انتهای آبشار ۲۳، نبش لاله‌زار ۲ (محل حادثه) برگزار خواهد شد.

از عموم مردم ولایتمدار و خانواده‌های معظم شهدا دعوت می‌شود با حضور گسترده خود، یاد و خاطره شهدای گرانقدر این محله را گرامی بدارند.

حرکت کاروان خودرویی از میدان کیو به سمت محل شهادت

کاروان خودرویی این مراسم از ساعت ۱۶:۱۵ از میدان کیو به سمت محل شهادت حرکت خواهد کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند با حضور در این کاروان، در این مراسم معنوی شرکت کنند.

سخنران و برگزارکنندگان مراسم

سخنران این مراسم، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی، نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آباد خواهد بود.

وی در سخنان خود به تبیین جایگاه شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت خواهد پرداخت.

این مراسم توسط اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران خرم‌آباد و مجموعه فرهنگی میثاق با شهدا برگزار می‌شود.