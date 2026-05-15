ارائه گزارش ۳۰۰ صفحه ای از روند آماده سازی تیم ملی فوتبال به تاج

به گزارش خبرگزاری مهر، کادر فنی تیم ملی فوتبال، در ادامه فرآیند علمی و ساختارمند آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، مجموعه‌ای جامع از گزارش‌های تخصصی مربوط به چهار میکروسایکل نخست اردوی آماده‌سازی را به ریاست فدراسیون ارائه کرد.

این مجموعه که در قالب چهار گزارش مستقل و در مجموع بالغ بر ۳۰۰ صفحه تدوین شده، حاصل هفته‌ها برنامه‌ریزی، پایش و تحلیل مستمر عملکرد بازیکنان توسط کادر فنی، بدنسازی، پزشکی و آنالیز تیم ملی است و یکی از کامل‌ترین اسناد فنی آماده‌سازی تاریخ تیم ملی فوتبال ایران محسوب می‌شود.

گزارش‌های ارائه‌شده شامل تمامی جزئیات فنی، تاکتیکی، آمادگی جسمانی، پزشکی و مدیریتی اردوهای ۶ روزه تیم ملی بوده و با هدف ایجاد یک فرآیند علمی، داده‌محور و قابل ارزیابی در مسیر آماده‌سازی برای جام جهانی ۲۰۲۶ تدوین شده‌اند.

مهم‌ترین بخش‌های این گزارش تخصصی عبارتند از:

* طراحی و برنامه‌ریزی کامل میکروسایکل‌های تمرینی بر اساس اهداف تاکتیکی و فیزیولوژیکی هر دوره

* تشریح اصول و زیراصول تاکتیکی مورد استفاده در فازهای مختلف بازی

* برنامه روزانه و ریز کامل جلسات تمرینی تیم

* طراحی تمرینات بر پایه مدل بازی تیم ملی

* گزارش‌های روزانه GPS

* تحلیل بار تمرینی و کنترل Load بازیکنان

* ارزیابی شاخص‌های ریکاوری و خستگی تجمعی

* گزارش‌های پزشکی و وضعیت سلامت بازیکنان

* نتایج تست‌های خون و پایش شاخص‌های فیزیولوژیکی

* مانیتورینگ آمادگی جسمانی بازیکنان در طول اردو

* تحلیل مسابقات درون‌تیمی و بازی‌های تمرینی

* پایش میزان تطابق بازیکنان با اهداف فنی و بدنی تعیین‌شده

* مستندسازی روند پیشرفت تیم در هر میکروسایکل

بر اساس این گزارش، کادر فنی تیم ملی تلاش کرده است تا با بهره‌گیری از جدیدترین متدهای روز فوتبال جهان، فرآیند آماده‌سازی تیم ملی را به شکلی کاملاً علمی و مبتنی بر داده پیش ببرد.

همچنین در این پروژه، تمرکز ویژه‌ای بر کنترل فشار تمرینی، کاهش ریسک مصدومیت، بهینه‌سازی ریکاوری و رساندن بازیکنان به Peak Performance در زمان مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ صورت گرفته است.

این گزارش‌ها علاوه بر جنبه اجرایی، به عنوان بانک اطلاعاتی فنی و فیزیولوژیکی تیم ملی نیز مورد استفاده قرار خواهند گرفت تا روند آماده‌سازی بازیکنان تا آغاز جام جهانی به‌صورت مستمر قابل ارزیابی و به‌روزرسانی باشد.

کادر فنی تیم ملی معتقد است ساختار حرفه‌ای، علمی و مستندسازی دقیق فرآیند آماده‌سازی، یکی از الزامات اصلی رقابت با تیم‌های سطح اول فوتبال جهان در جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود و این گزارش‌ها را از بخش دوم اماده سازی تیم ملی در ترکیه هم آماده و در اختیار فدراسیون قرار خواهد داد .