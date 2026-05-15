به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدنبی نایب رییس اول فدراسیون فوتبال و مدیر تیم ملی بزرگسالان درباره آخرین وضعیت ملی پوشان برای زمان شروع اردوی ترکیه قبل از آغاز رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: دوشنبه راهی ترکیه می شویم و تمرینات را آنجا از سر میگیریم. احتمالا ۸ خرداد با گامبیا بازی داریم و یک دیدار دیگر نیز برای ۴ ژوئن یا ۱۴ خرداد برنامهریزی کردهایم که تا ۲-۳ روز دیگر بازی با این تیم خوب هم قطعی میشود. البته با توجه به تعطیلات آخر هفته کشورهای خارجی، موافقتها برای بازی دوستانه از آن فدراسیون اخذ شده اما باید قرارداد منعقد شود تا در کمپ ترکیه آن بازی را هم انجام بدهیم.
وی افزود: تیم ملی ۱۵ خرداد عازم کمپ خود در آریزونا توسان میشود. با توجه به اینکه از پیش کارها را انجام دادهایم، ۱۹ خرداد هم یک بازی پشت درهای بسته مقابل پورتوریکو انجام میدهیم. مطابق فرصتی که داشتیم تا ۲ روز قبل، اسم ۵۲ بازیکن را به فیفا دادهایم و برای ۱۱ خرداد نیز باید لیست ۲۶ نفره را به فیفا اعلام میکنیم.
او در خصوص روند صدور ویزای بازیکنان گفت: همانطور که قبلا هم روابط عمومی فدراسیون توضیح داده است، در حال طی کردن این مسیر هستیم. یک پروسه اداری است و امیدواریم کارشکنی نشود و ویزاهای بچههای تیم ملی صادر شود.
مدیر تیم ملی در پاسخ به این سوال که آیا مشکل مهدی طارمی برای صدور ویزا حل شده است، گفت: تا الان هم مشکلی نبوده است. این بحثها در رسانهها است و نمیدانم چطور مطرح شده است.
نبی در پاسخ به شایعاتی که در خصوص طارمی و بازیکنانی مثل دانیال اسماعیلیفر مطرح شده بود، توضیح داد: اینها گمانهزنیهای رسانهای است و ما به آنها دامن نمیزنیم. امیدواربم ویزای تمام اعضای تیم صادر شود.
نایب رییس فدراسیون پاسخ درباره برگزاری ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال پس از جام جهانی ۲۰۲۶ نیز گفت: در لیگ فوتسال، سازوکار برای برگزاری مسابقات فراهم بود اما بخش فوتبال در حال حاضر به اردوی تیم ملی گره خورده و قاعدتا بعد از جام جهانی مسابقات دنبال خواهد شد.
او گفت: بهاروند و همکارانشان برنامهریزیهای لازم را انجام دادهاند. طبیعی است که در این مسیر فدراسیون تمام تلاش خودش را خواهد کرد که بتوانیم بازیها را به موقع تمام کنیم و نمایندهمان را به آسیا معرفی کنیم.
وی با اشاره به بازیهای دوستانه تیم ملی قبل از شروع جام جهانی ۲۰۲۶ تصریح کرد: احتمالا پیش از جامجهانی در دیدری دوستانه به مصاف کامرون خواهد رفت. فهرست تیم ملی برای حضور در جام جهانی، ۱۱ خرداد اعلام میشود. بازی با لهستان لغو شده است.
نظر شما