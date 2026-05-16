به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می کند و شاگردان امیر قلعه نویی قرار است پیش از سفر به آمریکا اردوی چند روزه ای را در کشور ترکیه برگزار و دو دیدار تدارکاتی داشته باشند. تیم ملی ایران در گروه G با تیم های ملی بلژیک، مصر و نیوزیلند همگروه است.

سایت «insidethegames» در این رابطه نوشت: تیم ملی فوتبال ایران که تا مدت‌ها حضورش در جام جهانی ۲۰۲۶ در هاله‌ای از ابهام قرار داشت اما در نهایت حضورش قطعی شد، پیش از این رقابت بزرگ، مراسم بدرقه‌ای گسترده و تاریخی را در تهران برگزار کرد؛ مراسمی که در بحبوحه بحران شدید ژئوپلیتیکی، فضای پایتخت را کاملاً تحت تأثیر قرار داد.

با وجود شایعات مربوط به تحریم مسابقات و هشدارهای امنیتی ناشی از تنش‌های خاورمیانه، فدراسیون فوتبال ایران حضور خود در جام جهانی را تأیید کرد. با این حال، هنوز ابهاماتی درباره سفر کاروان ایران وجود دارد؛ چرا که بحران دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن بر سر صدور ویزا همچنان ادامه دارد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، حتی در ماه آوریل اعلام کرده بود که به دلایل امنیتی حضور تیم ملی ایران در مسابقات را «مناسب» نمی‌داند، هرچند بعدها از موضع خود عقب‌نشینی کرد.

در چنین شرایطی، مراسم بدرقه تیم ملی روز چهارشنبه در میدان انقلاب تهران برگزار شد؛ جایی که با انبوه پرچم‌ها و شعارهای میهن‌پرستانه، به صحنه‌ای کم‌سابقه تبدیل شده بود. هزاران هوادار در خیابان‌ها حضور یافتند و حتی در ابتدا مسیر حرکت اتوبوس‌های رسمی تیم را بستند.

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، نیز در جریان این مراسم با اظهاراتی در تلویزیون گفت: بازیکنان کنار مردم هستند و مردم نیز کنار عزت، شرافت و قدرت کشور ایستاده‌اند. هر نتیجه‌ای که رقم بخورد، امیدواریم پرچم ایران در آنجا برافراشته و حفظ شود.

شبکه الجزیره هم گزارش داد که سفر کاروان ایران به کمپ تمرینی این تیم در شهر توسان ایالت آریزونا، به دلیل قوانین سختگیرانه مهاجرتی آمریکا با مشکل مواجه شده است.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل