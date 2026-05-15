اجرای پایش ملی رصد سلامت روان جامعه در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن موسوی‌چلک ظهر جمعه در سفر به استان کهگیلویه‌وبویراحمد، هدف این سفر را قدردانی از تلاش کارکنان بهزیستی استان و بررسی روند ارائه خدمات اجتماعی عنوان کرد و افزود: رصد مستمر فعالیت استان‌ها، چه در شرایط عادی و چه بحرانی، از وظایف اصلی حوزه ستادی سازمان است.

وی با اشاره به شرایط اخیر کشور اظهار کرد: اگرچه این استان مستقیماً درگیر بحران‌های جنگی نبود، اما نگرانی‌هایی در حوزه سلامت اجتماعی وجود داشت که خوشبختانه عملکرد بهزیستی استان در این زمینه مطلوب و قابل تقدیر بود.

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی با تأکید بر اهمیت سلامت روان گفت: در شرایط فشارهای اقتصادی و بحران‌های اجتماعی، آمادگی کامل برای ارائه خدمات ضروری است و به همین منظور خط ۱۴۸۰ «صدای مشاور» و خط ۱۲۳ «اورژانس اجتماعی» به صورت ۲۴ ساعته فعال هستند.

وی از اجرای پایش ملی رصد سلامت روان جامعه خبر داد و افزود: این طرح از اول خرداد با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها اجرا می‌شود تا شناسایی و مداخله به‌موقع برای افراد در معرض آسیب انجام گیرد.

موسوی چلک با اشاره به رویکرد خانواده‌محور سازمان بهزیستی گفت: در ۴۰ روز نخست جنگ، تعداد کودکان مقیم مراکز شبانه‌روزی از ۹۵۰۰ نفر به ۵۲۰۰ نفر کاهش یافت و حدود ۲۰ هزار نفر از گروه‌های مختلف آسیب‌پذیر به آغوش خانواده بازگشتند.

وی با تأکید بر محله‌محوری افزود: در بحران‌های اخیر، این رویکرد نقش کلیدی در مدیریت بحران داشت و هم‌اکنون بیش از ۲۲ هزار گروه محله‌محور با مشارکت داوطلبان و تیم‌های تخصصی روانی‌اجتماعی فعال هستند.

معاون سلامت بهزیستی کشور همچنین از انجام بیش از ۲۲ هزار مداخله محیطی در جریان بحران‌های اخیر خبر داد و گفت: این اقدامات نشان‌دهنده رویکرد فعال سازمان در ارائه خدمات به جای انتظار برای مراجعه مردم است.

وی با بیان اینکه خدمات خطوط ۱۴۸۰ و ۱۲۳ محدود به جامعه هدف خاصی نیست، افزود: همه شهروندان می‌توانند به‌صورت رایگان و شبانه‌روزی از این خدمات استفاده کنند که این موضوع نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی دارد.

موسوی چلک در پایان از برنامه‌های توسعه‌ای سازمان در استان خبر داد و گفت: توسعه خط ۱۴۸۰، تقویت زیرساخت‌ها و افزایش توان پاسخگویی نیروی انسانی از امروز در استان آغاز شده و برنامه‌های ویژه‌ای نیز برای کنترل و کاهش خودکشی در شهرهای دارای شرایط خاص تدوین خواهد شد.