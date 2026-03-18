آسیب دیدن کامل تا متوسط ۱۰۲۴ مسکن مددجویان بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن موسوی چلک رئیس کمیته مدیریت بحران سازمان بهزیستی ، امروز در جلسه شورای معاونان این سازمان با تشریح اقدامات انجام‌شده در ایام جنگ، از خدمات از راه دور، بازگشت بیش از ۲۱ هزار مددجو به خانواده‌ها و توزیع سبد معیشتی خبر داد.

موسوی چلک در بخش اول سخنان خود گفت: خدمات از راه دور به عنوان فرصت برای دسترسی مردم به خدمات سازمان بهزیستی را داریم و در این حوزه فعالیت خط ۱۴۸۰ صدای مشاور و ۱۲۳ اورژانس اجتماعی و خدمات از راه دور مراکز توانبخشی را شاهد هستیم همچنین ۱۴۸۰ و ۱۲۳ شبانه‌روزی برای ارائه خدمات به تمام مردم فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: در حوزه توانبخشی خدمات از راه دور توسط ۱۰۰۰ مرکز روزانه همچنین خدمات حضوری و تلفیقی به شکل حضوری و مجازی را داریم.

بازگشت ۲۱ هزار نفر نزد خانواده

رئیس کمیته مدیریت بحران سازمان بهزیستی در بخش دیگر از صحبت‌های خود درباره مدیریت مراکز نگهداری بیان کرد: مدیریت اثربخش در مراکز نگهداری اعمال شده است و شاهد جابه‌جایی ۱۳۰ مرکز در حوزه اعتیاد، کودکان و توانبخشی در ایام جنگ بودیم و با رویکرد خانواده‌محور ۲۱۸۵۰ نفر به خانواده‌های خود بازگشتند و به تمام استان‌ها بخشنامه کردیم که واگذاری افراد به خانواده‌ها نباید همراه با اجبار باشد.

موسوی چلک بخش درباره مشارکت اجتماعی و مردمی گفت: در این حوزه، ۱۲۴ جلسه شورای مشارکت‌ها برگزار شده و جذب داوطلب در سامانه داوطلبی و پویش سلام محله و... امکان‌پذیر است.

تخریب کامل تا متوسط ۱۰۲۴ مسکن

وی افزود: در ایام جنگ شاهد اهدای سبد معیشتی به خانواده‌های نیازمند و توزیع ۲۰ هزار پوشاک، ارائه خدمات درمانی به ۴۳۰۰ نفر و تعمیر ۲۰۶ مسکن مددجویان بودیم همچنین بسته‌های معیشتی برای مشارکت خیران و داوطلبان در بهزیستی طراحی شده است.

وی ادامه داد : اعطای تسهیلات به ۱۵۰ خانواده را داشتیم همچنین ۱۰۲۴ واحد مسکونی مددجویان با تخریب کامل، متوسط و کم همراه بوده است. ۲۴۱۳ شغل آسیب‌دیده و بیش از ۳۰ هزار نفر نیازمند دریافت خدمات درمانی بودند.

رئیس کمیته مدیریت بحران سازمان بهزیستی با اشاره به تولید محتوای آموزشی عنوان کرد: ۱۶ هزار و ۴۱۴ تولید محتوای آموزشی در حوزه مشاوره و روان‌شناسی توسط سازمان بهزیستی انجام شد.

در ادامه این نشست محمدرضا اسدی مدیرکل حوزه ریاست سازمان بهزیستی در سخنانی درباره مشکلات استان‌ها گفت: مشکلات به سه بخش مادی، مالی و انسانی تقسیم می‌شود.

وی بیان کرد: در بعد مادی عمده‌ترین مشکلات استان‌ها فرسودگی ساختمان‌ها، مجاورت برخی مراکز با مناطق حساس، عدم تشخیص کافی ایمن بودن مراکز، نامناسب بودن زیرساخت‌های فناورانه و... است.

اسدی افزود: نگرانی بابت ذخایر غذایی و دارویی در مراکز تحت پوشش از جمله سایر مشکلات استان‌ها است.

وی متذکر شد: در بحث مالی و انسانی نیز برخی نگرانی‌ها همچون عدم ردیف مشخص بودجه برای جنگ و آسیب به مشاغل وابسته به اینترنت مددجویان مطرح است.