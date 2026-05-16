به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری شنبه شب در جلسه شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان، با اشاره به تغییر رویکرد دولت در مدیریت مسائل اجتماعی اظهار کرد: توجه به محله و مسجد یکی از برنامه‌های اصلی دولت آقای پزشکیان است و این موضوع به‌طور مستمر در جلسات رئیس‌جمهور مطرح می‌شود.

وی با بیان اینکه حوزه اجتماعی نیازمند بازتعریف نقش نهادهای مردمی است، افزود: حل بسیاری از مسائل کشور باید از بطن محلات آغاز شود و مساجد می‌توانند کانون این حرکت باشند. تقویت نقش اجتماعی مساجد، اقدامی اساسی برای ارتقای سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب‌ها است.

استاندار قزوین با اشاره به رویکرد «محله‌محوری» دولت چهاردهم تصریح کرد: این رویکرد در شهرهایی مانند قزوین که دارای بافت سنتی و هویت‌محور هستند، ظرفیت موفقیت بیشتری دارد. بر همین اساس، اجرای آزمایشی این طرح در ۴۰ محله شهر قزوین در دستور کار قرار گرفته است تا الگوی عملیاتی آن تدوین شود.

نوذری با تأکید بر ضرورت چارچوب‌مند بودن فعالیت‌های فرهنگی گفت: برنامه‌های کانون‌ها باید دارای چارچوب مشخص و اهداف قابل اندازه‌گیری باشد؛ از جمله افزایش تعداد کتاب‌خوان‌ها، توسعه خدمات اوقات فراغت و کاهش آسیب‌های اجتماعی در هر محله. فعالیت‌های فرهنگی باید به ارتقای امید اجتماعی و انسجام محلی منجر شود.

استاندار قزوین با اشاره به تجربه حوادث دی‌ماه و سایر چالش‌های اجتماعی و امنیتی خاطرنشان کرد: اگر ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی محلات فعال‌تر باشند، بسیاری از آسیب‌ها قابل پیشگیری است و کانون‌ها در این زمینه مسئولیت مهمی بر عهده دارند.

نوذری از مدیران کانون‌ها خواست حضور خود را در تعاملات محلی تقویت کنند و با ارائه برنامه‌های هدفمند برای حل مسائل اجتماعی، نقش خود را در مدیریت اجتماعی محلات پررنگ‌تر کنند.

وی تأکید کرد: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد باید در حوزه‌هایی مانند افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت نشاط اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی فعالانه وارد عمل شوند.

استاندار قزوین در بخش پایانی سخنان خود با اعلام آمادگی دولت برای حمایت از این طرح‌ها، سه منبع اصلی برای پشتیبانی مالی را برشمرد و گفت: اعتبارات اجتماعی در قالب تفاهم‌نامه‌های تخصصی، ظرفیت شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و همچنین مشارکت خیرین، صنایع و بخش کشاورزی از مهم‌ترین منابع قابل استفاده هستند.

نوذری همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تأکید کرد و افزود: مدیریت شهری و روستایی می‌تواند نقش مؤثری در پشتیبانی از برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی محلات ایفا کند.

وی در ادامه با اشاره به مسئولیت اجتماعی شرکت‌های صنعتی وابسته به دولت تصریح کرد: این شرکت‌ها باید سهم خود را در توسعه اجتماعی استان ایفا کنند و بخشی از ظرفیت مسئولیت اجتماعی خود را در اختیار طرح‌های محله‌محور و کانون‌های مساجد قرار دهند. اجرای موفق برنامه‌های محله‌محور نیازمند تأمین منابع و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و نهادهای استان است.