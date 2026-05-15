عبور ازشرایط سخت اقتصادی نیازمند مدیریت هوشمندانه و اعتماد به مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید مرادپور، در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به جنگ ترکیبی و تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دشمنان تصور می‌کردند می‌توانند در مدت کوتاهی ملت ایران را تسلیم کرده و بر منابع و ثروت‌های کشور مسلط شوند، اما محاسبات آنان با شکست مواجه شده است.

وی افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی گمان می‌کردند با فشارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی می‌توانند نظام اسلامی را تضعیف کنند، اما حضور مردم، روحیه مقاومت و اقتدار جمهوری اسلامی تمامی نقشه‌های آنان را خنثی کرده است.

امام‌جمعه ابهر با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز تصریح کرد: تسلط جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز، معادلات اقتصادی دشمن را برهم زده و آثار آن در اقتصاد جهانی به‌خوبی قابل مشاهده است. امروز تحلیلگران بین‌المللی نسبت به افزایش شدید قیمت انرژی و تبعات اقتصادی آن هشدار می‌دهند.

وی ادامه داد: دشمنان می‌خواستند همان سناریویی را که در برخی کشورهای منطقه مانند عراق، افغانستان، لیبی و سوریه اجرا کردند، در ایران نیز پیاده کنند؛ یعنی غارت منابع و ایجاد ناامنی و فقر برای ملت‌ها، اما بصیرت مردم ایران و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب اجازه تحقق این توطئه را نداد.

حجت‌الاسلام مرادپور با بیان اینکه جنگ فرسایشی به ضرر آمریکا و حامیانش است، خاطرنشان کرد: هزینه‌های سنگین نظامی، اقتصادی و سیاسی این درگیری‌ها، آمریکا و متحدانش را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده و آنان را در وضعیت دشواری قرار داده است.

وی تأکید کرد: ملت ایران با صبر، مقاومت و تبعیت از ولایت، همچنان مقتدرانه در برابر زیاده‌خواهی دشمنان ایستاده و این مسیر تا تحقق پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت.

امام‌جمعه ابهر، در ادامه خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به جنگ اقتصادی و فشارهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: امروز شرایط به گونه‌ای رقم خورده که معادلات گذشته به‌طور کامل تغییر کرده و برخلاف تصور دشمن، این آمریکا و متحدانش هستند که بیشترین خسارت را متحمل می‌شوند

وی افزود: امروز واقعیت میدان نشان داده است که ملت ایران با ایستادگی و مقاومت توانسته دشمن را در محاسبات خود دچار شکست کند.

امام‌جمعه ابهر با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با اقتدار و هوشمندی، معادلات منطقه را تغییر داده و همین مسئله فشار سنگینی بر اقتصاد آمریکا و کشورهای حامی آن وارد کرده است؛ در حالی که ایران با وجود همه تحریم‌ها همچنان مسیر صادرات و تأمین کالاهای اساسی خود را حفظ کرده است.

وی ادامه داد: دشمنان تلاش می‌کنند این‌گونه القا کنند که اقتصاد ایران فروپاشیده است، اما حقیقت آن است که کشور ما از ظرفیت‌های عظیمی برخوردار است؛ از منابع طبیعی و معدنی گرفته تا نیروهای جوان، تحصیل‌کرده و شرکت‌های دانش‌بنیان که می‌توانند زمینه‌ساز پیشرفت کشور باشند.

حجت‌الاسلام مرادپور با تأکید بر ضرورت تاب‌آوری اقتصادی خاطرنشان کرد: عبور از شرایط سخت اقتصادی نیازمند مدیریت هوشمندانه، اعتماد به مردم و حمایت واقعی از تولید داخلی است. اگر موانع اداری و بروکراسی‌های پیچیده از مسیر تولید برداشته شود، مردم می‌توانند نقش مهمی در رونق اقتصادی کشور ایفا کنند.

وی افزود: کشور ما ظرفیت بالایی در حوزه انرژی‌های نو، کشاورزی، دامداری، صنایع کوچک و تولیدات دانش‌بنیان دارد و مسئولان باید با تسهیل مجوزها و واگذاری امور به مردم، زمینه شکوفایی این ظرفیت‌ها را فراهم کنند.

امام‌جمعه ابهر تأکید کرد: امروز یکی از مهم‌ترین نیازهای کشور، اعتماد به توان داخلی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی است و هرجا به مردم میدان داده شده، موفقیت‌های بزرگی به دست آمده است.

امام‌جمعه ابهر با اشاره به ظرفیت عظیم شرکت‌های دانش‌بنیان تصریح کرد: ایران اسلامی از نعمت منابع طبیعی، معادن، انرژی، جوانان تحصیل‌کرده و نیروهای مستعد برخوردار است و اگر این ظرفیت‌ها با مدیریت صحیح و اعتماد به مردم همراه شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور قابل حل خواهد بود.

وی ادامه داد: کشور ما از لحاظ انرژی خورشیدی، بادی، کشاورزی، موقعیت جغرافیایی و منابع خدادادی از ظرفیت‌های کم‌نظیری برخوردار است و زیبنده نیست که با وجود این امکانات، دغدغه مشکلات اقتصادی داشته باشیم.

حجت‌الاسلام مرادپور با تأکید بر ضرورت حمایت واقعی از تولید داخلی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین راهکارها، اعتماد به مردم و کاهش بروکراسی‌های اداری است. هرجا امور به مردم واگذار شده، نتایج مطلوب و موفقیت‌آمیز حاصل شده است.

امام‌جمعه ابهر با تأکید بر اهمیت ازدواج و فرزندآوری اظهار کرد: یکی از تهدیدهای جدی کشور، مسئله کاهش جمعیت است و باید فرهنگ ازدواج آسان، ازدواج در سن مناسب و فرزندآوری مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله رئیسی و شهدای خدمت، از خدمات بسیج سازندگی در محرومیت‌زدایی و خدمت‌رسانی به مردم تقدیر کرد و از جوانان و نیروهای متخصص خواست برای خدمت‌رسانی و فعالیت‌های جهادی در عرصه‌های مختلف حضور فعال داشته باشند.

حجت‌الاسلام مرادپور با اشاره به هفته سلامت گفت: در فرهنگ اسلامی، حفظ سلامت جسم و روح اهمیت فراوانی دارد و توجه به سلامت، تغذیه مناسب، ورزش و رعایت توصیه‌های پزشکی از وظایف مهم هر فرد در مسیر زندگی سالم اسلامی است.