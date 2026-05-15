به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام آلآقا در خطبههای نماز جمعه این هفته کرمانشاه، با دعوت همگان به رعایت تقوای الهی و دوری از معصیت، به کالبدشکافی مفاهیم فقهی در عرصه نبرد پرداخت و اظهار کرد: از منظر آموزههای دینی، جنگ تنها در شلیک گلوله خلاصه نمیشود، بلکه «جنگ روانی» قرنهاست که به عنوان ابزاری خطرناک مطرح بوده و اسلام احکامی بسیار سختگیرانه برای کسانی که دل جبهه حق را خالی میکنند، وضع کرده است.
وی با تشریح دو اصطلاح فقهی «تخذیل» و «ارجاف» افزود: تخذیل به معنای تحقیر نیروهای خودی و آیه یاس خواندن در جبهه حق است، در حالی که ارجاف، بزرگ نشان دادن کاذب قدرت دشمن در دل جامعه است. کسانی که با تحلیلهای خود اراده مجاهدان را سست کرده یا دشمن را شکستناپذیر جلوه میدهند، در حقیقت سربازان دشمن هستند و طبق فتوای علما، در گناه خونهای ریخته شده شریک خواهند بود؛ لذا باید این افراد را از میدان نبرد و تصمیمگیری دور کرد.
ایران مالک تنگه هرمز و مدیریت جهانی است
خطیب جمعه موقت کرمانشاه به نتایج نبرد ۴۰ روزه اخیر اشاره کرد و گفت: امروز حتی سناتورهای آمریکایی اعتراف میکنند که ارتش تریلیون دلاری آنها در تنگه هرمز به دست ایران گرفتار و تحقیر شده است. این واقعیت نشان داد که ایران به یک ابرقدرت جهانی تبدیل شده و مدیریت این آبراه راهبردی، قدرتی بازدارنده و بالاتر از بمب اتم را به جمهوری اسلامی بخشیده است؛ به طوری که دشمن دیگر حتی فکر تجاوز را هم به سرش راه نمیدهد.
وی با تاکید بر اینکه اعتماد به وعدههای آمریکا «خسارت محض» است، تصریح کرد: پایان جنگ باید با دریافت غرامت، آزادی کامل داراییهای بلوکه شده و لغو یکجای تمامی تحریمها همراه باشد. همانگونه که تحریمها در یک روز وضع شدهاند، باید در یک روز هم برداشته شوند و هرگونه آزادسازی تدریجی یا وعدههای نسیه از نظر ملت ایران مردود است و دیپلماسی ما نباید در این دام گرفتار شود.
لزوم ورود قوه قضاییه به بازار و ترویج جهاد فرزندآوری
حجتالاسلام آلآقا در بخش دیگری از سخنانش به مطالبات معیشتی مردم پرداخت و خاطرنشان کرد: اکنون نوبت قوه قضاییه است که با قاطعیت در صحنه حاضر شده و ریشه مفاسد اقتصادی و گرانیهای افسارگسیخته را بزند. مسئولان باید بدانند که توجه به معیشت مردم، مکمل پیروزیهای ما در میدان است و نباید اجازه داد بروکراسی اداری یا سودجوییها، شیرینی نصرت الهی را در کام مردم تلخ کند.
وی با تبریک سالروز ازدواج آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س)، به موضوع جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: بحران کاهش جمعیت از جنگ نظامی خطرناکتر است. جوانان باید با نگاهی جهادی و با وجود سختیها، به سنت حسنه ازدواج و فرزندآوری اهتمام ورزند. همچنین در پایان، از تلاشهای بسیج سازندگی در محرومیتزدایی و حضور بیش از ۷۰ شبانه مردم در خیابانها برای پشتیبانی از رزمندگان و فریاد مطالبات رهبری، کمال تقدیر و تشکر را دارم.
