محتکران در صدد فتنه معیشتی علیه مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین قادر محمدی، امام جمعه شهرستان فردیس، امروز جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه، در خطبههای این هفته نمازجمعه، با تبیین ماهیت خدمت در نظام اسلامی و تحلیل شرایط جنگ ارادهها، بر ضرورت اتحاد حول محور ولایت، نهادینهسازی فرهنگ مصرف صحیح و مقابله با فتنه معیشتی دشمن تأکید کرد و با اشاره به سیره شهید جمهور، آیتالله رئیسی، ماهیت خدمت در نظام اسلامی را فراتر از یک وظیفه اداری توصیف کرد و اظهار داشت: جنس خدمت در جمهوری اسلامی، از جنس هزینه کردن و خدمت به امام زمان (عج) است و شهید جمهور نیز با تأسی به همین مکتب، جان خود را فدای ملت ایران کرد.
وی با تجلیل از بنیانگذاران انقلاب اسلامی، هنر امام راحل و امام شهید را ایجاد «انفتاح عظیم» در مسیر انسان ۲۵۰ ساله برای مبارزه با طاغوت در همه اعصار دانست و تصریح کرد: این انفتاح، گشودن باب انواع جهاد در جامعه اسلامی و خروج ملت از انفعال به سمت کنشگری مؤمنانه بوده است.
در جنگ ارادهها خستهشدن مساوی با شکست است
حجتالاسلام محمدی با تحلیل تقابل جبهه مقاومت با استکبار جهانی، جنگ کنونی را «جنگ ارادهها» خواند و تأکید کرد: امروز در جنگ ارادهها، هر که زودتر خسته شود، بازنده جنگ است و ملت ایران در چهار دهه گذشته ثابت کرده که در برابر فشارهای ترکیبی دشمن، نه تنها خسته نمیشود، بلکه انسجام و مقاومتش عمیقتر میگردد.
امام جمعه فردیس مؤثرترین سلاح ملت در برابر دشمن را نه تجهیزات نظامی، که انسجام اجتماعی و ایمان مردم دانست و گفت: امروز مؤثرترین موشک مردم به قلب دشمن، اتحاد با محوریت ولایت، حضور در صحنههای اجتماعی و سیاسی، و صرفهجویی و مواسات است.
وی با انتقاد از الگوی نادرست مصرف در جامعه، خواستار نهادینهسازی فرهنگ «خوشمصرفی» شد و خاطرنشان کرد: بیایید فرهنگ «خوشمصرفی» را در میان خود نهادینه کنیم؛ جهاد اقتصادی بدون اصلاح الگوی مصرف و مشارکت مردم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
محتکران و گرانفروشان در پی فتنه معیشتی هستند
حجتالاسلام محمدی با هشدار نسبت به رفتارهای تخریبی در عرصه اقتصادی، محتکران، کمفروشان و گرانفروشان را به کمبودسازی و کمبودنمایی متهم کرد و اظهار داشت: این افراد در صدد فشار اقتصادی بر مردم و راه انداختن فتنه معیشتی هستند که لازم است دستگاههای نظارتی با قاطعیت با آنان برخورد کنند.
امام جمعه فردیس همچنین به ابتکار راهبردی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و بزرگترین دستاورد و ابتکار جنگ سوم را احیای حق تاریخی ایران در تنگه هرمز دانست و تصریح کرد: این دستاورد نشان داد که دوران سلطه یکجانبه قدرتهای استکباری بر منطقه به پایان رسیده و امنیت این گذرگاه راهبردی بدون اراده ایران اسلامی امکانپذیر نیست.
حجتالاسلام محمدی در پایان رمز ماندگاری و اقتدار ملت ایران را تداوم مسیر جهادی، اتحاد حول محور ولایت فقیه و حفظ روحیه مقاومت و امید عنوان کرد.
