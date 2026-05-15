۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳

امام جمعه حاجی‌آباد: حضور مردم در خیابان نماد پیروزی در جنگ اراده‌هاست

حاجی آباد- امام جمعه حاجی‌آباد با تأکید بر نقش حضور مردمی، تبعیت از ولایت و جهاد تبیین، این مؤلفه‌ها را از ارکان پیروزی ملت ایران در شرایط کنونی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی دری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته حاجی‌آباد با اشاره به جنگ اراده‌ها اظهار کرد: حضور گسترده مردم در صحنه، نشانه اقتدار و پیروزی ملت است و همه اشکال جهاد، جهاد اکبر تا جهاد تبیین در این میدان معنا می‌یابد.

وی انقلاب اسلامی را حلقه اتصال پنج گام تمدنی شامل بعثت، غدیر، عاشورا، هجرت رضوی و ظهور دانست و افزود: هنر امامان انقلاب، تداوم همان مسیر تاریخی ائمه(ع) است که امروز به برکت نظام اسلامی دنبال می‌شود.

امام جمعه حاجی‌آباد تبعیت از ولایت را نخستین راهبرد پیروزی برشمرد و تأکید کرد: هر جا به توصیه‌های رهبری عمل شده، پیشرفت حاصل شده و هر جا کوتاهی بوده، هزینه‌ها افزایش یافته است.

وی نادیده گرفتن اختلاف‌افکنان و حفظ وحدت را دومین راهبرد دانست.

دری با اشاره به ضرورت قرارگاه اقتصادی، مقابله با گران‌فروشی و احتکار را وظیفه‌ای همگانی عنوان کرد و از مردم خواست در مصرف انرژی، آب و سوخت صرفه‌جویی کنند. او رعایت حق دیگران در صف‌های خدماتی را مصداق جهاد اجتماعی دانست.

وی درباره جنگ رسانه‌ای هشدار داد و بر هوشیاری در برابر شبکه‌هایی که به گفته او علیه امنیت ملی فعالیت می‌کنند، تأکید کرد.

امام جمعه حاجی‌آباد همچنین با اشاره به تاریخ امامت، از نقش شبکه وکالت در دوران امام جواد(ع) به‌عنوان الگویی برای سازمان‌دهی و هدایت جامعه یاد کرد.

