به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین مهدی دری، در خطبههای عبادی ـ سیاسی نماز جمعه این هفته، با دعوت همگان به تقوای الهی، بر لزوم هوشیاری، وحدت ملی و آمادگی همهجانبه در برابر توطئههای دشمنان تأکید کرد.
وی در آغاز خطبهها با اشاره به سیره اهلبیت(ع) و بهویژه دوران امامت امام محمدباقر(ع)، به یکی از نمونههای مهم مدیریت و هدایت جامعه اسلامی در عرصه اقتصادی پرداخت و گفت: در آن دوران، با تدبیر امام معصوم، جامعه اسلامی از وابستگی اقتصادی و تهدید دشمنان عبور کرد و این تجربه تاریخی نشان میدهد که حتی در سختترین شرایط نیز میتوان با عقلانیت و تکیه بر معارف دینی، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.
امام جمعه حاجیآباد در ادامه با اشاره به شرایط امروز جهان اسلام افزود: دشمنی قدرتهای استکباری با اسلام موضوع تازهای نیست و امروز این دشمنی در قالبهای نوین، بهویژه در عرصه اقتصادی و رسانهای، دنبال میشود. از اینرو، توجه به استقلال اقتصادی، کاهش وابستگیها و عمل به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در این حوزه، ضرورتی انکارناپذیر است.
حجتالاسلام والمسلمین دری بخش دیگری از سخنان خود را به اهمیت آمادگی و هوشیاری عمومی اختصاص داد و اظهار داشت: حضور آگاهانه مردم در صحنههای مختلف، نشاندهنده پایبندی ملت به آرمانهای انقلاب و دفاع از کشور است. دشمن باید بداند که ملت ایران همواره آماده دفاع از عزت و استقلال خود است و اجازه هیچگونه تعدی و جسارت را نخواهد داد.
وی با تأکید بر نقش مهم رسانهها و فضای مجازی خاطرنشان کرد: امروز با جنگ شناختی و ادراکی مواجه هستیم؛ جنگی که هدف آن ایجاد ناامیدی، تفرقه و بیاعتمادی در جامعه است. مدیریت مصرف رسانهای، افزایش سواد رسانهای و پرهیز از بازنشر اخبار و تحلیلهای مأیوسکننده، از مهمترین وظایف آحاد جامعه در این شرایط است.
امام جمعه حاجیآباد همچنین بر وحدت ملی و پرهیز از هرگونه تفرقه تأکید کرد و گفت: انسجام و همدلی مردم، بزرگترین سرمایه کشور است و دشمنان همواره تلاش میکنند با ایجاد شکافهای قومی، مذهبی و سیاسی به این وحدت آسیب بزنند. هوشیاری مردم و نخبگان میتواند این توطئهها را خنثی کند.
وی در بخش دیگری از خطبهها به اهمیت کمکهای مؤمنانه و حمایت از اقشار آسیبپذیر اشاره کرد و افزود: در شرایط سخت اقتصادی، همیاری و مواسات میان مردم و توجه ویژه به خانوادههای نیازمند و کسانی که دچار مشکلات معیشتی شدهاند، از مصادیق روشن جهاد در راه خداست.
حجتالاسلام والمسلمین دری در پایان با اشاره به مناسبتهای پیشرو، از جمله ایام حج، روز عرفه و عید قربان، این مناسبتها را فرصتی برای تقویت وحدت امت اسلامی دانست و تصریح کرد: اجتماع عظیم مسلمانان در حج، نماد همبستگی و برادری اسلامی است و دشمنان همواره از چنین صحنههایی هراس دارند.
نظر شما