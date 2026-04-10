۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۶

امام جمعه حاجی‌آباد: دشمن با جنگ رسانه‌ای به دنبال اختلاف‌افکنی است

امام جمعه حاجی‌آباد: دشمن با جنگ رسانه‌ای به دنبال اختلاف‌افکنی است

حاجی آباد- امام جمعه شهرستان حاجی‌آباد به ضرورت حفظ قدرت ایران در تنگه هرمز، گفت:دشمنان در تلاش‌ هستند تا از طریق جنگ رسانه‌ای و اختلاف‌افکنی، بر وحدت ملت ایران ضربه بزنند. 

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مهدی دری در خطبه های نماز جمعه این هفته در ابتدای سخنان خود به سفارشات دینی در رابطه با تقوای الهی اشاره کرد.

وی تاکید کرد: همه باید به تقوای الهی پایبند بوده و از خداوند متعال بخواهیم که ما را در زمره انسان‌های متقی قرار دهد.

امام جمعه شهرستان حاجی‌آباد همچنین با اشاره به مقام معظم رهبری و ویژگی‌های ایشان، گفت: امام خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بود و همه باید امام شهید را به نسل جدید معرفی کنند.

دری یادآور شد: تلاش‌های دشمنان برای مقابله با ایران و رهبر انقلاب اسلامی با سخنرانی‌های مقام معظم رهبری به شکست انجامید، وزیر سابق امور خارجه آمریکا و بنی‌صدر از قدرت و اقتدار رهبری ایران به نیکی یاد کرده‌اند.

وی افزود: دشمنان همچنان در تلاش‌اند تا از طریق جنگ رسانه‌ای و اختلاف‌افکنی، بر وحدت ملت ایران ضربه بزنند.

امام جمعه شهرستان حاجی‌آباد بر لزوم هوشیاری در مقابل این توطئه‌ها تاکید کرد و گفت: مردم باید در کنار یکدیگر، پشت سر نظام جمهوری اسلامی ایستاده و از آن دفاع کنند.

وی از ضرورت مقابله با دشمنان و تداوم ایستادگی در برابر تهدیدات خارجی صحبت کرد و از همه کسانی که در برگزاری مراسم چهلم امام شهید و شهدای دانش‌آموز زحمت کشیدند، تقدیر و تشکر کرد.

امام جمعه شهرستان حاجی‌آباد به ضرورت حفظ قدرت ایران در تنگه هرمز و دیگر مسائل ملی اشاره کرد و گفت: مذاکره با دشمن باید با اقتدار و به‌طور جدی ادامه یابد.

دری همچنین، از مسئولین خواست تا در پیگیری حقوقی ایران در برابر جنایات دشمنان کوشا باشند.

