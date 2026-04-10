به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مهدی دری در خطبه های نماز جمعه این هفته در ابتدای سخنان خود به سفارشات دینی در رابطه با تقوای الهی اشاره کرد.
وی تاکید کرد: همه باید به تقوای الهی پایبند بوده و از خداوند متعال بخواهیم که ما را در زمره انسانهای متقی قرار دهد.
امام جمعه شهرستان حاجیآباد همچنین با اشاره به مقام معظم رهبری و ویژگیهای ایشان، گفت: امام خامنهای رهبر جمهوری اسلامی ایران بود و همه باید امام شهید را به نسل جدید معرفی کنند.
دری یادآور شد: تلاشهای دشمنان برای مقابله با ایران و رهبر انقلاب اسلامی با سخنرانیهای مقام معظم رهبری به شکست انجامید، وزیر سابق امور خارجه آمریکا و بنیصدر از قدرت و اقتدار رهبری ایران به نیکی یاد کردهاند.
وی افزود: دشمنان همچنان در تلاشاند تا از طریق جنگ رسانهای و اختلافافکنی، بر وحدت ملت ایران ضربه بزنند.
امام جمعه شهرستان حاجیآباد بر لزوم هوشیاری در مقابل این توطئهها تاکید کرد و گفت: مردم باید در کنار یکدیگر، پشت سر نظام جمهوری اسلامی ایستاده و از آن دفاع کنند.
وی از ضرورت مقابله با دشمنان و تداوم ایستادگی در برابر تهدیدات خارجی صحبت کرد و از همه کسانی که در برگزاری مراسم چهلم امام شهید و شهدای دانشآموز زحمت کشیدند، تقدیر و تشکر کرد.
امام جمعه شهرستان حاجیآباد به ضرورت حفظ قدرت ایران در تنگه هرمز و دیگر مسائل ملی اشاره کرد و گفت: مذاکره با دشمن باید با اقتدار و بهطور جدی ادامه یابد.
دری همچنین، از مسئولین خواست تا در پیگیری حقوقی ایران در برابر جنایات دشمنان کوشا باشند.
