به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جاسم عبادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندر امام خمینی اظهار کرد: شهید آیت‌الله رئیسی الگویی کامل برای مسئولان کشور بود و لازم است راه و روش این شهید در میان مدیران و مسئولان نهادینه شود.

وی افزود: مردم‌داری، روحیه جهادی، تواضع و ولایتمداری از ویژگی‌های بارز شهید آیت‌الله رئیسی بود که بسیاری از افراد به آن اذعان دارند و امروز نیز برای پیشرفت کشور به چنین روحیه‌ای در میان مسئولان نیاز داریم.

امام جمعه بندر امام خمینی با اشاره به فرارسیدن اول ذی‌الحجه و سالروز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها بیان کرد: دولت باید در زمینه اشتغال و فراهم کردن شرایط ازدواج جوانان تدبیر لازم را داشته باشد تا جوانان با مشکلات کمتری بتوانند ازدواج کرده و تشکیل خانواده دهند.

وی گفت: فرهنگ ازدواج آسان و علوی باید هر سال بیش از گذشته در جامعه ترویج شود و موضوع خانواده و تشکیل آن مورد توجه جدی قرار گیرد.

عبادی ادامه داد: در اسلام هیچ بنایی مقدس‌تر از خانواده نیست زیرا نهاد خانواده جایگزینی ندارد و بسیاری از مسائل اجتماعی بر پایه این نهاد شکل می‌گیرد.

وی در پایان با اشاره به فرارسیدن بیست و نهم ذی‌القعده، سالروز شهادت امام جواد علیه السلام، این مناسبت را به حضرت بقیةالله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، مقام معظم رهبری و شیعیان تسلیت گفت.