مفاخر ایران را از اسلام جدا نکنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی در خطبه‌های نماز جمعه شهرکرد که در مصلی بزرگ این شهر برگزار شد، ضمن دعوت مومنان به تقوا و پرهیزکاری، با اشاره به سالگرد شهادت امام محمدتقی، جوادالائمه (ع)، تولد آن حضرت پس از ۴۷ سال بدون فرزندی امام رضا (ع) را نشانه‌ای از تثبیت توحید و حقانیت پیشگویی پیامبر اکرم (ص) و تشیع دانست.

وی با اشاره به روز بزرگداشت فردوسی، تصریح کرد: کسانی که برای ملی‌گرایی سخن می‌گویند و میانه‌ای با اسلام ندارند، سعدی و حافظ و فردوسی را از اسلام جدا می‌کنند، اما این ظلمی در حق این بزرگان است، حافظ در مورد امیرالمومنین (ع) و خاندان صدق سخن می‌گوید، اینها مفاخر ایران اسلامی هستند، نه مفاخر بدون اسلام.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری با گرامیداشت سالگرد شهادت آیت‌الله رئیسی، شهادت ایشان را در راستای جنایت‌های آمریکا و اسرائیل ارزیابی کرد و افزود: روز اول ذی‌الحجه سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) است، مردم باید ازدواج را آسان بگیرند و برای تحقق آن تلاش کنند چراکه حکم خدا در مجلس عقد جاری می‌شود.

فاطمی در ادامه با هشدار نسبت به تبلیغات «فرزند کمتر، زندگی بهتر» در گذشته، یادآور شد: متأسفانه برخی خانواده‌ها حیوان خانگی نگهداری می‌کنند اما زیر بار فرزند نمی‌روند، رهبر شهیدمان می‌فرمودند با فکر کم شدن جمعیت تنم می‌لرزد، فرزندآوری برکت دارد، خدا رزاق است، دولت هم باید قیمت‌ها را کنترل کند.

وی سقط جنین را بزرگترین و شنیع‌ترین گناه و مصداق «قتل مومن» خواند و عواقب شوم مخالفت با فرزندآوری را یادآور شد.

امام جمعه شهرکرد درباره اهدای عضو، آن را عملی خیر و ثواب و مورد تأیید مرجعیت و رهبری دانست.

وی همچنین از احداث زائرسرای ویژه استان چهارمحال و بختیاری در مشهد مقدس با ۳۷ سوئیت خبر داد که تا سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری می‌رسد و گفت: این زائرسرا متعلق به مردم استان است.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری اذعان با تجلیل از شهدای استان به.ویژه سردار شهید سلیمانی و شهید رئیسی، از برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای استان در روز دوشنبه در میدان فلسطین تهران (مسجد امام جعفر صادق علیه‌السلام) خبر داد.

فاطمی در بخش پایانی خطبه با اشاره به جنگ فرسایشی علیه ایران تأکید کرد: تاب‌آوری مردم در این جنگ فرسایشی به نفع ایرانیان تمام می‌شود، ترامپ و نتانیاهو درمانده شده‌اند، آنها آمدند ایران را بگیرند، اما در تنگه هرمز گیر کردند و چین هم اعتنایی به درخواست‌های آمریکا نکرد، مردم مقاومت کنند و صبور باشند که انشاءالله سربلند از این امتحان بیرون می‌آیند.