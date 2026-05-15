سپاهان قهرمان لیگ برتر هندبال زنان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سه دیدار باقیمانده هفته پایانی بیست و یکمین دوره مسابقات لیگ برتر هندبال بانوان امروز (جمعه ۲۵ اردیبهشت) به صورت متمرکز در اصفهان برگزار شد و در پایان این دوره از رقابتهای لیگ برتر، تیم سپاهان اصفهان عنوان قهرمانی را به دست آورد.
در نخستین دیدار امروز، کسری گرمدره البرز و زاگرس جنوبی کازرون رو در روی هم قرار گرفتند. در این مسابقه که تا لحظات پایانی بسیار مهیج و نزدیک دنبال میشد این زاگرسیها بودند که موفق شدند ۳۲-۳۱ حریف خود را از پیش رو بردارند. با این پیروزی، زاگرس با ۱۴ امتیاز و در جایگاه پنجم جدول به کار خود در لیگ برتر پایان داد. کسری گرمدره نیز در نهایت با ۸ امتیاز در رتبه هفتم قرار گرفت.
در دومین دیدار امروز نامینو اصفهان به مصاف نفت و گاز گچساران رفت. تقابل دو تیم شکست خورده هفته سیزدهم از همان ابتدا با برتری محسوس گچسارانیها همراه شد و در نهایت این تیم موفق شد بازی را با نتیجه ۳۰-۲۴ به سود خود به پایان ببرد. نفت و گاز با این پیروزی ۲۱ امتیازی شد و در جایگاه سوم جدول، لیگ را به اتمام رساند. نامینو نیز با همان ۱۲ امتیاز در رتبه ششم باقی ماند.
مهمترین و تعیینکنندهترین بازی هفته اما میان سپاهان اصفهان و استقلال تهران برگزار شد. سپاهانیها که به خوبی حساسیتهای این مسابقه را درک کرده بودند از همان دقایق ابتدایی نیمه نخست، نسبت به حریف آبیپوش، دست بالاتر را در زمین داشتند و نیمه اول را با اختلافی هفت گله، به سود خود به پایان بردند. در نیمه دوم نیز علی رغم تلاشهای استقلالیها، این طلاییپوشان نصف جهان بودند که با تکیه بر تجربه مهرههای کلیدی خود برتری را حفظ کردند و در نهایت با نتیجه ۲۵-۱۹ برنده بازی شدند. بر این اساس سپاهان در پایان هفته چهاردهم، همانند سنگ آهن بافق، ۲۶ امتیازی شد و به علت عملکرد بهتر در بازی رو در رو مقابل این تیم، صدر جدول و عنوان قهرمانی بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان را تصاحب کرد.
نتایج و برنامه کامل دیدارهای هفته چهاردهم لیگ برتر هندبال بانوان به شرح زیر است:
پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت
* سنگ آهن بافق ۴۲-۲۵ آذرخش هرمزگان
جمعه ۲۵ اردیبهشت
* زاگرس جنوبی کازرون ۳۲-۳۱ کسری گرمدره البرز
* نفت و گاز گچساران ۳۰-۲۴ نامینو اصفهان
* سپاهان اصفهان ۲۵-۱۹ استقلال تهران
جدول ردهبندی لیگ برتر هندبال بانوان در پایان این دوره از رقابتها به شرح زیر است:
۱- سپاهان اصفهان، ۲۶ امتیاز
۲-سنگ آهن بافق، ۲۶ امتیاز
۳- نفت و گاز گچساران، ۲۱ امتیاز
۴- استقلال تهران، ۱۶ امتیاز
۵- زاگرس جنوبی کازرون، ۱۴ امتیاز
۶- نامینو اصفهان، ۱۲ امتیاز
۷- کسری گرمدره البرز، ۸ امتیاز
۸- آذرخش هرمزگان، بدون امتیاز
