حفظ انسجام ملی و توجه به تقویت توان دفاعی کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، جت‌الاسلام سید سعید حسینی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته کاشان با اشاره به گزارشی که به‌تازگی در روزنامه نیویورک‌تایمز منتشر شده است، اظهار کرد: بر اساس اطلاعات مطرح‌شده در این گزارش، ایران همچنان به بخش گسترده‌ای از سامانه‌ها و پایگاه‌های موشکی خود دسترسی دارد.

وی با بیان اینکه این گزارش به نقل از منابع اطلاعاتی و امنیتی آمریکا منتشر شده است، افزود: طبق ادعای مطرح‌شده در این گزارش، ایران به حدود ۹۰ درصد از سایت‌های موشکی خود دسترسی عملیاتی دارد؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخش مهمی از زیرساخت‌های دفاعی کشور همچنان فعال است.

امام‌جمعه کاشان ادامه داد: در بخش دیگری از این گزارش به فعالیت‌هایی در برخی مناطق از جمله محدوده‌های شمالی تنگه هرمز اشاره شده و گفته شده است که نشانه‌هایی از آمادگی و فعالیت در حوزه موشکی در این مناطق مشاهده شده است، در حالی که پیش‌تر برخی مقام‌های آمریکایی مدعی غیرفعال شدن این پایگاه‌ها بودند.

حسینی با اشاره به واکنش‌های ایالات متحده در قبال تحولات اخیر منطقه گفت: بر اساس مطالب منتشرشده در این گزارش، مقام‌های آمریکایی در واکنش به برخی اقدامات ایران رویکردی محدود اتخاذ کرده‌اند و از هدف قرار دادن تأسیسات اصلی خودداری کرده‌اند.

وی با بیان اینکه این رویکرد می‌تواند ناشی از ملاحظات امنیتی و منطقه‌ای باشد، افزود: تحولات منطقه نشان می‌دهد که هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه نظامی با حساسیت‌های گسترده‌ای همراه است و کشورها تلاش می‌کنند از گسترش تنش جلوگیری کنند.

امام‌جمعه کاشان با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی و توجه به تقویت توان دفاعی کشور تصریح کرد: در شرایط کنونی، حفظ وحدت داخلی، هوشیاری در برابر تحولات منطقه‌ای و توجه به ظرفیت‌های دفاعی از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.