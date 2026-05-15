امام جمعه اشکذر: اقتدار ایران در منطقه تثبیت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوذر صانعی، ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به سالروز شهادت امام جواد(ع)، دو موضوع اصلی مورد توجه جامعه یعنی وضعیت منطقه و مشکلات اقتصادی مردم را مورد بررسی قرار داد و از همگان خواست در برابر شرایط حساس کنونی با همدلی و انصاف عمل کنند.

صانعی، شرایط منطقه را حساس توصیف کرد و گفت: با وجود بحران‌های جاری در جهان، تلاش‌های رسانه‌ای و تنش‌آفرینی دشمنان برای تضعیف جمهوری اسلامی بی‌نتیجه مانده است. او تأکید کرد که رویکرد تقابل مستقیم برخی قدرت‌ها علیه ایران کارایی خود را از دست داده و پیش‌بینی می‌شود فشارها بیشتر در قالب ناامنی‌های دریایی و فشار اقتصادی دنبال شود.

امام جمعه اشکذر با اشاره به تلاش آمریکا برای ایجاد اجماع بین‌المللی علیه ایران، به‌ویژه از طریق سفرهای دیپلماتیک به شرق آسیا، افزود: کشورهایی که پیش‌تر در صف مخالفان بودند، امروز به نقش تعیین‌کننده ایران در منطقه اذعان دارند و می‌دانند که هیچ طرح سیاسی بدون حضور ایران پایدار نخواهد بود. او گفت مدیریت خلیج فارس و تنگه هرمز در اختیار جمهوری اسلامی است و این واقعیت برای همه قدرت‌های جهانی روشن شده است.

وی با اشاره به گزارش‌های رسانه‌ای درباره افزایش هزینه انرژی در آمریکا و اروپا گفت: هرگونه اختلال در حوزه انرژی می‌تواند اقتصاد غرب را با چالش‌های جدی مواجه کند و همین مسئله باعث شده سیاست‌گذاران غربی با فشارهای کم‌سابقه‌ای روبه‌رو شوند. به گفته او، آمریکا در موقعیتی دشوار قرار گرفته و ادامه تنش یا عقب‌نشینی هر دو تبعات سنگینی برای این کشور دارد.

صانعی همچنین یادآور شد که ایران مذاکره را تنها در چارچوب منافع ملی می‌پذیرد و تأکید کرد تا زمانی که طرف مقابل به خواسته‌های ملت ایران تن ندهد، کشور مسیر مقاومت را ادامه خواهد داد. او سخنان رهبر معظم انقلاب درباره شکل‌گیری نظم نوین اسلامی در منطقه را یادآور شد و گفت این جایگاه محصول سال‌ها ایستادگی ملت است.

در محور اقتصادی خطبه‌ها، امام جمعه اشکذر به دغدغه‌های معیشتی مردم، به‌ویژه با آغاز فصل جابه‌جایی‌ها، پرداخت و افزایش قیمت مسکن، مصالح ساختمانی و اجاره‌بها را از عوامل اصلی فشار بر خانواده‌ها دانست. وی بخشی از گرانی‌ها را ناشی از کاهش واردات مواد اولیه و بخشی دیگر را نتیجه نبود نظارت کافی بر بازار عنوان کرد.

او با انتقاد از احتکار خانه‌های خالی و فعالیت سوداگران گفت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و مقابله با دلالان می‌تواند آرامش را به بازار بازگرداند. صانعی همچنین با اشاره به رشد صنعتی در اشکذر تأکید کرد توسعه صنعت باید همراه با ایجاد زیرساخت‌های شهری باشد تا مهاجرت نیروی کار و افزایش جمعیت موجب افزایش تنش در بازار مسکن نشود.

او از مالکان خواست با انصاف بیشتری در تعیین نرخ اجاره رفتار کنند و افزود: مستاجران بخش بزرگی از جامعه‌اند و فشارهای خارج از عرف، هم از نظر انسانی و هم از نظر دینی قابل قبول نیست. صانعی همچنین خواستار حفظ حرمت کارگران و مهاجران شد و گفت رفتارهای تحقیرآمیز یا انتشار مطالب توهین‌آمیز در فضای مجازی می‌تواند شکاف‌های اجتماعی ایجاد کند.

در پایان، امام جمعه اشکذر از نهادهای نظارتی و امنیتی خواست برخورد جدی‌تری با سودجویی‌ها داشته باشند و تأکید کرد که مدیریت صحیح بازار، واردات به‌موقع مصالح و اعمال مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد می‌تواند به آرامش اقتصادی کمک کند. او نقش مردم را نیز مهم دانست و گفت همدلی و رعایت انصاف می‌تواند جامعه را از شرایط دشوار کنونی عبور دهد.