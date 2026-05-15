به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا محمدی با اعلام این خبر، گفت: نتیجه انتخاب رشته متقاضیانی که بر اساس کارنامه نتایج اولیه آزمون ورودی مقطع دکتری نیمهمتمرکز سال ۱۴۰۵کدرشتهمحلهای انتخابی خود را ثبت کردهاند از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده است.
وی افزود: متقاضیانی که در کدرشتهمحلهای انتخابی دارای حدنصاب نمره مصاحبه دانشگاه هستند، لازم است مطابق برنامهزمانی و با همراه داشتن مدارک اعلام شده در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور برای شرکت در مرحله مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مراجعه کنند.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به انتخاب رشته بیش از ۹۷ هزار متقاضی در آزمون دکتری اظهار کرد: در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمهمتمرکز سال ۱۴۰۵ تعداد ۱۷۲ هزار و ۴۲ متقاضی ثبتنام کردهاند که از این تعداد ۱۳۷ هزار و ۹۷۴ متقاضی مجاز به انتخاب رشته شده بودند و در این مرحله ۴۸ هزار و ۸۲۶ متقاضی برای مرحله ارزیابی تخصصی به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی حداقل برای یک کد رشته محل معرفی شدهاند.
محمدی با تأکید بر اینکه عدم مراجعه و شرکت معرفیشدگان در مرحله مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری به منزله انصراف از پذیرش است، گفت: متقاضیانی که مبادرت به انتخاب کدرشتهمحلهای تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی کردهاند به منظور اطلاع از نحوه و چگونگی انجام مرحله مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری از متقاضیان و سایر مراحل گزینش به درگاه اطلاعرسانی آن دانشگاه به نشانی azmoon.org مراجعه کنند.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه متقاضیانی میتوانند برای انجام مصاحبه به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مراجعه کنند که نمره علمی لازم را کسب کرده باشند، افزود: اولویت در تعیین زمان مرحلۀ مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری با برنامهزمانی مندرج در درگاه دانشگاه و مؤسسه است.
وی افزود: چنانچه برنامهزمانی مصاحبه دانشگاهها و مؤسسات تداخل داشته باشد، ضروری است متقاضیان با برقراری تماس، هماهنگی و تعامل با دانشگاهها ابتدا در مصاحبه دانشگاهها و مؤسساتی که اولویت بالاتری برای ایشان دارد، شرکت کنند و سپس در زمان دیگری که با دانشگاه و یا مؤسسه تعامل کرددهاند یا در زمانی که برای جاماندگان از مرحله اصلی مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری در نظر گرفته شده شرکت کنند.
وی با توصیه به متقاضیان برای مطالعه دقیق اطلاعیههای منتشر شده دردرگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور، تصریح کرد: گزینش نهایی معرفیشدگان در هر کدرشتهمحل بر اساس نمره کل نهایی حاصل از نمره علمی مرحله آزمون متمرکز و نمرات مرحله مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، حدنصاب نمره نهایی که توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی اعلام خواهد شد و با توجه به اولویت کدرشته محلهایی که برای مصاحبه معرفی شدهاند، انجام میشود.
