آستان امامزاده عقیل(ع) اسلامشهر پای کار جوانی جمعیت

حجتالاسلام رضا نقیپور، در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای ویژهبرنامههای «پنجشنبههای شهدایی» و تداوم زندهنگهداشتن یاد شهدا در امامزاده عقیل اسلامشهر خبر داد.
مدیر فرهنگی آستان امامزاده عقیل(ع) اسلامشهر، ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب، سرداران و دانشآموزان شهید، اظهار کرد: امیدواریم همه شهدا، بهویژه رهبر شهیدمان و شهدای هشت سال دفاع مقدس، بر سر سفره پربرکت اهلبیت(ع) متنعم شوند و دعاگوی ملت ما باشند.
وی با اشاره به استقبال مردمی از مراسم «پنجشنبههای شهدایی» افزود: مردم شهیدپرور اسلامشهر اشتیاق و حضور خوبی در این مراسم دارند و حال معنوی آنان با شرکت در این برنامهها بسیار خوب میشود.
مدیر فرهنگی آستان امامزاده عقیل(ع) با یادآوری تأکید رهبر فقید انقلاب بر زندهنگهداشتن یاد شهدا، تصریح کرد: خدا را شاکریم که این توفیق را در این آستان مقدس پیدا کردهایم. در همه مناسبتهای ملی و مذهبی، از ولادتها و شهادتها، برنامههای ویژهای برگزار میکنیم.
نقیپور از آغاز طرح جدیدی در حوزه ازدواج و مشاوره در این آستان خبر داد و گفت: موضوعات پیشازازدواج و مشاوره در دستور کار قرار گرفته است. تلاش داریم در این قطب فرهنگی شهرستان اسلامشهر، اتفاق خوبی را رقم بزنیم و در بحث جوانی جمعیت نیز سهیم باشیم.
