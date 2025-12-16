به گزارش خبرنگار مهر، سردار قربان محمد ولی‌زاده، فرمانده سپاه سیدالشهدای استان تهران، به همراه سرهنگ پاسدار یدالله سلیمانی فرمانده سپاه اسلامشهر، سرهنگ پاسدار محسن نیک‌سرشت مدیر مرکز ایثارگران استان تهران و مسعود باقری رئیس بنیاد شهید اسلامشهر، با حضور در منزل خانواده شهید اقتدار امیرحسین زمانی، از صبر و استقامت این خانواده معزز تجلیل کردند.

ولی‌زاده در جریان این دیدار با تأکید بر جایگاه والای خانواده‌های ایثارگران گفت: این خانواده‌ها خواهان حفظ حرمت و شأن خود هستند و نه صرفاً دریافت مزایا و امکانات. هزاران شهید جان خود را برای دفاع از ارزش‌های اسلامی فدا کردند و ما موظفیم این مسیر را ادامه دهیم.

وی افزود: پیگیری فرهنگ ایثار و شهادت باعث می‌شود تا قطار انقلاب و مدیریت کشور از ریل پیشرفت و تعالی خارج نشود. تجلیل و خدمت‌رسانی به جامعه ایثارگری و خانواده معظم شهیدان و جانبازان وظیفه‌ای دائمی است که همه مسئولان باید در برنامه‌های خود قرار دهند.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدای استان تهران با بیان اینکه حضور در جمع خانواده شهیدان اثر تربیتی و معنوی دارد، اظهار کرد: خدمت‌رسانی و قدردانی از صبر و فداکاری فرزندان و همسران شهدا موجب روحیه و برکت است و این دیدارها فرصتی برای ابراز سپاس و رسیدگی به امور آنان است.

ولی‌زاده همچنین یاد و خاطره شهید اقتدار امیرحسین زمانی را گرامی داشت و بر ادامه راه پرفروغ او در دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلابی تأکید کرد.

شهید اقتدار امیرحسین زمانی در تاریخ ۴ تیرماه ۱۴۰۴ در حین انجام مأموریت، در راه حفظ امنیت و آرامش هم‌میهنانش، جان خود را تقدیم میهن اسلامی کرد.

پیکر مطهر این جوان ۲۱ ساله با حضور مردم و همرزمانش در گلزار شهدای امامزاده عقیل (ع) اسلامشهر به خاک سپرده شد.