فرمانده سپاه تهران: تکریم خانواده‌های شهدا وظیفه‌ای دائمی است

اسلامشهر- فرمانده سپاه سیدالشهدا استان تهران،بر اهمیت تکریم و حمایت از جامعه ایثارگری و نقش مستمر مسئولان در قدردانی از آنان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قربان محمد ولی‌زاده، فرمانده سپاه سیدالشهدای استان تهران، به همراه سرهنگ پاسدار یدالله سلیمانی فرمانده سپاه اسلامشهر، سرهنگ پاسدار محسن نیک‌سرشت مدیر مرکز ایثارگران استان تهران و مسعود باقری رئیس بنیاد شهید اسلامشهر، با حضور در منزل خانواده شهید اقتدار امیرحسین زمانی، از صبر و استقامت این خانواده معزز تجلیل کردند.

ولی‌زاده در جریان این دیدار با تأکید بر جایگاه والای خانواده‌های ایثارگران گفت: این خانواده‌ها خواهان حفظ حرمت و شأن خود هستند و نه صرفاً دریافت مزایا و امکانات. هزاران شهید جان خود را برای دفاع از ارزش‌های اسلامی فدا کردند و ما موظفیم این مسیر را ادامه دهیم.

وی افزود: پیگیری فرهنگ ایثار و شهادت باعث می‌شود تا قطار انقلاب و مدیریت کشور از ریل پیشرفت و تعالی خارج نشود. تجلیل و خدمت‌رسانی به جامعه ایثارگری و خانواده معظم شهیدان و جانبازان وظیفه‌ای دائمی است که همه مسئولان باید در برنامه‌های خود قرار دهند.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدای استان تهران با بیان اینکه حضور در جمع خانواده شهیدان اثر تربیتی و معنوی دارد، اظهار کرد: خدمت‌رسانی و قدردانی از صبر و فداکاری فرزندان و همسران شهدا موجب روحیه و برکت است و این دیدارها فرصتی برای ابراز سپاس و رسیدگی به امور آنان است.

ولی‌زاده همچنین یاد و خاطره شهید اقتدار امیرحسین زمانی را گرامی داشت و بر ادامه راه پرفروغ او در دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلابی تأکید کرد.

شهید اقتدار امیرحسین زمانی در تاریخ ۴ تیرماه ۱۴۰۴ در حین انجام مأموریت، در راه حفظ امنیت و آرامش هم‌میهنانش، جان خود را تقدیم میهن اسلامی کرد.

پیکر مطهر این جوان ۲۱ ساله با حضور مردم و همرزمانش در گلزار شهدای امامزاده عقیل (ع) اسلامشهر به خاک سپرده شد.

