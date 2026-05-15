به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان، استاد حوزه و دانشگاه در سخنرانی خود در اجتماع مردمی میدان نازی آباد حرکت اخیر مردمی را نه یک هیجان احساسی یا تندروی، بلکه اصرار بر عقلانیت توصیف کرد.



وی با مثال مادر نگران که برای نجات فرزندش از زیر ماشین فریاد می‌زند، تأکید کرد: «این احساسات نیست، این هیجانی که باید کنترل شود نیست، این اصرار بر عقلانیت است.» پناهیان عقلانیت را اصل انقلاب اسلامی دانست و گفت دشمنان این حرکت همان کسانی هستند که عقلانیت سیدالشهدا (علیه‌السلام) را نیز درک نکرده و آن را غیرعاقلانه جلوه دادند.



انتقاد تند از دوقطبی‌سازی

تولیت مرکز تخصصی تبلیغ دارالحکمه با اشاره به دو قطبی‌های کاذب به وجود آمده در کشور گفت: بازی اصلاح‌طلب و اصولگرا را پدیده‌ای تحمیلی از سوی عوامل صهیونیستی طبق پروتکل‌های صهیون دانست که دهه‌ها کشور را عقب انداخته است.

وی با استناد به سوره منافقین قرآن کریم، دوقطبی‌سازان را به منافقانی تشبیه کرد که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در مدینه می‌خواستند جامعه را به دو قطب مهاجر و انصار تقسیم کنند.

پناهیان خطاب به قوه قضائیه تأکید کرد که در شرایط کنونی، ایجاد شکاف اقلیت-اکثریت و دوقطبی‌سازی امنیت ملی را تهدید می‌کند و باید با تفرقه‌افکنان، به‌ویژه کسانی که پرونده امنیتی دارند، برخورد جدی شود. او اختلاف نظر را نشانه حیات جامعه دانست، اما دوقطبی‌سازی را عامل ایجاد خفقان روانی و مانع پیشرفت خواند.



آزاداندیشی واقعی به جای قطبی‌سازی

پناهیان با اشاره به توصیه‌های امام راحل و مقام معظم رهبری بر راه‌اندازی کرسی‌های آزاداندیشی در حوزه و دانشگاه تأکید کرد و تجربه شخصی خود از طرح نظرات متفاوت با استناد به قرآن و تقدیر رهبری را مثال زد.



ترس مدیران از حضور مردمی

حجت‌الاسلام پناهیان به نگرانی و ترس برخی مدیران داخلی اشاره کرد و گفت: با این مردمی که در خیابان آمدند، این‌ها میدان که تمام بشود به سراغ میزهای مدیران خواهند آمد.

وی هشدار داد که پس از جنگ، مردم انتظار پایان تورم، کنترل گرانی و خدمت جهادی مسئولان را دارند و دوران استراحت و تبختر مسئولان به پایان رسیده است.



مقدمه‌سازی برای ظهور

پناهیان حرکت مردم را مقدمه‌سازی برای ظهور امام زمان (ارواحنا له الفداء) دانست و گفت امام زمان (عج) با افزایش عقل مردم، حکومت آسان‌تری برقرار خواهد کرد.

وی مسئولان را به ساده‌زیستی و خدمت واقعی فراخواند و تأکید کرد: «ما داریم به سمت ظهور می‌رویم» و مردم دیگر به دوران خاموشی بازنخواهند گشت.