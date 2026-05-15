به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای نشست، عماد داوری دولت‌آبادی نویسنده کتاب گفت: چند سال گذشته یک مومیایی در شاه‌عبدالعظیم تهران، در ۵۰ متری مقبره رضا شاه در یک محفظه بتنی پیدا شد که بسیاری گمانه زدند این مومیایی مربوط به رضاشاه است. بعد از این اتفاق، عده‌ای از مردم در آن مکان تجمع کردند و شعار «رضاشاه، روحت شاد» را سر دادند. بی‌بی‌سی با این اتفاق، مستندهای بسیاری ساخت و روایت‌گری کرد، این بی‌بی‌سی همان شبکه‌ای است که در زمان سقوط رضاشاه، ۶ الی ۷ ماه مورد تخریب و فحاشی قرار داد. این مسئله به قدری شدید بود که رضا شاه در آن دوران تمام رادیوهای کاخ را با لگد خرد کرد. سوال این است، شبکه‌ای که آن زمان به تخریب رضا شاه می‌پرداخت، امروزه در مسیر تقدیس رضا شاه است؟ پاسخ این سوال سیاست است.

وی افزود: رضا شاه در سال ۱۳۱۹ برای سیاست انگلیس خوب بود و در سال ۱۳۹۷ مضر بود. ما نباید تاریخ را از رسانه‌ها بشنویم، رسانه‌ها بر اساس سیاست خود، تحریف می‌کنند. تاریخ را باید از لابه‌لای کاغذها و صفحات تاریخ دنبال کرد. اگر می‌خواهید تاریخ بخوانید باید خاطرات محمدعلی فروغی را مطالعه کنید، فروغی کسی است که در به قدرت رساندن رضاشاه و محمدرضاشاه نقش داشت. چه اتفاقی می‌افتد که سپهبد ارتش در سال ۱۳۲۰ علی فروغی را واسطه پیغام انگلیس می‌کند، فروغی که خود حامی رضاشاه است می‌گوید «من حاضرم روس‌ها از شمال حمله کنند، این سقف روی سر من خراب شود اما رضا قزاق، شاه نباشد»

او ادامه داد: اگر می‌خواهید تاریخ بخوانید باید خاطرات وزیر راه رضاشاه را بخوانید که می‌گوید «تقصیر همه مفاسد و خراب‌کاری‌ها، رضاشاه پهلوی است.» باید تاریخ را از زبان علی‌اکبر داور، وزیر رضاشاه بخوانید، کسی که پیش‌نویس خلع رضاشاه را به دست گرفته و در صدد جمع کردن امضا قرار می‌گیرد. باید سرگذشت امیر طهماسبی، استاندار آذربایجان را بخوانید که چرا سه بار شاه را نبش قبر می‌کنند؟ اگر می‌خواهید تاریخ بخوانید باید سرگذشت متین دفتری را بخوانید. زمانی که می‌خواستند فوزیه را به عقد شاه در بیاورند، قانون به ایرانی‌الاصل بودن مادر ولیعهد اصرار داشت. متین دفتری لایحه‌ای می‌نویسد و در مجلس تصویب می‌کند که فوزیه از امروز، ایرانی است. هر کودکی می‌داند که نژاد با قانون، قابل تغییر نیست. ما سعی کردیم بر پایه ۲۰۰ منبع، تاریخ رضاشاه را بنویسیم. تلاش کردیم تا فقط روایت کنیم، قضاوت نکنیم.

سپس خسرو معتضد، تاریخدان برجسته در نشست حاضر شد و بیان کرد: این کتاب حاصل زحمات بسیار زیادی است، من تنها ویراستاری تاریخی روی آن انجام دادم. این کتاب حاصل عده‌ زیادی جوانان و پژوهشگران پرتلاش است. دکارت می‌گوید «شک‌ ندارم که شک دارم» در تمام مسائل تاریخی باید شک کرد. اگر انسان شک نمی‌کرد، قاره‌ها کشف نمی‌شد، کاشف آمریکا نه کریستف‌کلمب بوده و نه کتاب‌هایی که به وجود قاره‌ها اشاره کردند. ابوریحان بیرونی اولین‌بار گفت زمین نمی‌تواند مسطح یا مستطیل باشد، ۴۷۵ سال بعد از ابوریحان، کوپرنیک و گالیله به این نتیجه رسیدند، آن زمان هم چاپخانه نبود، کتاب‌ها دست‌نویس اجرا می‌شدند. فردوسی به شاگردان خوش‌نویس خود، پول می‌داد تا آن را رونویسی کنند. ملت ایران یکی از قدیمی‌ترین و قویمی‌ترین ملت‌های ایران است، ترامپ این را نمی‌داند. وقتی می‌گوید من می‌خواهم ایران را به عصر هجر برگردانم، یعنی هیچ چیز از این تمدن نمی‌داند.

وی افزود: کتابی که ایشون تهیه کردند، حاصل زحمات بسیار زیادی است. این کتاب یک‌طرفه و تحریف‌شده نیست، بلکه کاملا واقع‌نگاری‌شده است. خیلی کتاب‌های تاریخی دروغ هستند، «خاطرات فرح»، «دختر یتیم»، «خاطرات مادر شاه» همه دروغ است، اما این کتاب کاملا بر اساس اسناد نوشته شده است. کتاب «پیکار من با اهریمن» از احمد آرامش، بسیار جالب است. احمد آرامش وزیر کار و تبلیغات شاه بوده و تمام ناگفته‌های کودتا را در آن ثبت کرده است. زنانی که کارگر بودند و حامله می‌شدند، بدون هیچ حقوق و مرخصی بچه‌دار می‌شدند. احمد آرامش اولین کسی بود که در دوران قوام‌السلطنه حقوق و مرخصی سه‌ماهه به این افراد اختصاص داد.

معتضد با اشاره به منابع این کتاب گفت: من خلاصه منابع این کتاب و کتاب «رضا شاه» را می‌گویم و به همه پیشنهاد می‌دهم که حتما مطالعه کنید. «شاه‌راه فرماندهی»، «یادداشت‌های امیرلشکر طهماسبی»، «یادداشت‌های حبیب‌الله نوبخت»، «خاطرات سر پرسین لورین»، «تاریخ ایران»، «خاطرات سلیمان بهبودی» پیشخدمت رضاشاه، «خاطرات آقای ارجمند» تلگرافچی رضاشاه، «رستاخیز ایران»، «خاطرات بلوشر» وزیرمختار آلمان در ایران، «خاطرات کازاکی» وزیرمختار ژاپن در ایران، «خاطرات سپهبد امیراحمدی» نخستین سپهبد ایران، «خاطرات سرلشکر حسن ارفع»، «خاطرات ملکه توران امیر سلیمانی» همسر سوم رضاشاه، «دو دختر قاجار در عصر شاه پهلوی»، «رضاشاه» از انتشارات مرکز اسناد و تحقیقات پهلوی، «ایران در جنگ جهانی» از مرکز اسناد و تحقیقات پهلوی، «سالنامه دنیا» از سال ۱۳۲۴ تا ۱۳۵۳، «سالنامه پارس» از سال ۱۳۰۵ تا ۱۳۳۳، «تاریخ نیروی هوایی ایران»، «تاریخ ژاندارمری ایران»، «راز پایندگی»، «تاریخ نیروی دریایی ایران»، «تاریخ نیروی زمینی ایران»، «اسناد اشغال ایران»، «تاریخ فرقه کمونیسم ایران»، «تیمورتاش»، «وقایع شهریور»، «ره‌آورد حکمت» در این کتاب نوشته رضاشاه با اینکه خودش بی‌سواد بود ولی از مدرسه خوشش می‌آمد، «محاکمه معامله‌گران»، «پلیس سیاسی»، «رضاشاه بعد از سقوط»، «ایران در میان دو جنگ»

او تصریح کرد: ما یکی از کشورهای بارور فرهنگی، بعد از ژاپن و عصمانی، بودیم، در زمان مصدق بیش از ۸۰۰ روزنامه و مجله چاپ می‌شد. در سال ۱۳۵۳ این آمار به ۱۳۳ عدد تقلیل پیدا کرد، ما امروز ۲۵۰۰ نشریه داریم. شاه در آن زمان روزی گفت «چرا انقدر تعداد روزنامه‌ها زیاد شده است؟» هویدا همان لحظه با تلفن، اکثر روزنامه‌ها و چاپخانه‌ها را تعطیل کرد.

خسرو معتضد ادامه داد: در زمان اشغال ایران، سربازان آمریکایی در خانه ها را می‌زدند و به دنبال دختران زیبا بودند. این مورد از داخل ادبیات و نوشته‌های خود آمریکایی‌ها است، نوشته‌اند که زنان را از درشکه پایین می‌انداختند تا خودشان سوار شوند. افراد خارجی وقتی به کشور وارد شود، قربان صدقه شما نمی‌روند، به ناموس، جان، مال و خانه شما رحم نمی‌کنند. امروز ۷۴ شب است که مردم در خیابان هستند تا به دست وطن‌فروشان نیفتد، شجاعت زنان و مردان ایران زبانزد خارجی‌ها است. ژنرال هرتلین در رسانه‌های خارجی می‌گوید ایران عراق نیست! کشور ما هیچگاه ضدیهودی و ضدکلیمی نبوده است، ما در بین جامعه کلیمی، نماینده مجلس داریم. ابراهیم حاتمی‌کیا درباره جامعه کلیمی فیلم «موسی کلیم الله» ساخته است. من به صداوسیما پیشنهاد دادم که برنامه عبری تولید کند. ملتی که تاریخ نداند، ملتی که تاریخ نخواند، آن را تکرار خواهد کرد.

وی در باره تبعید شاه گفت: ما در آن زمان، آب، برق، تلفن و همه چیزمان در گروی انگلیسی‌ها بود، تمام شرکت‌های ایرانی انگلیسی بودند. رضاشاه در ابتدا با فریب کانادا، به موریس تبعید شد. تنها دو نفر درباره رضاشاه نوشتند، اولی مصدق بود که نوشت «دلم برای رضاشاه سوخت» و دومین نفر امام خمینی بود که نوشت «من نمی‌خواهم تو مثل پدرت شوی که از کشور رانده شوی و هیچکس اعتراضی نکند».

تاریخدان برجسته با اشاره به جنگ رمضان بیان کرد: در تابستان ۱۳۲۰، ۵۰ هواپیما سفارش داده شد که یک میلیون دلار هزینه برداشت. ۱۰ عدد از آنها به آبادان رسید و یقین بدانید که از یک میلیون دلار، حتی ۲۰۰ هزار دلار هم به ما برنگشت، انگلیسی‌ها تمام پول را در جنگ با ژاپن خرج کردند. در زمان جنگ ایران از هم پاشید، مردم نان نداشتند، فیلم‌هایش موجود است که مردم در جلوی نانوایی‌ها گریه می‌کنند، انگلیسی‌ها ایران را غارت کردند. در جنگ ۴۰ روزه که از سر گذراندیم، ملت مشکل نان داشتند؟ من در طول تاریخ تا به حال، زنانی به سیاست و باهوشی زنان ایرانی ندیدم. ماکیان را زنان ایران پرورش دادند، تمدن ساختند.

معتضد در پایان عنوان کرد: احمد آرامش وزیر کار خدمات زیادی به ایران کرد، به شاه نوشت «آمریکا در حال دزدی از ایران است» همین شد که در پارک لاله توسط ۴ مامور ساواک کشته شد و فردا در تیتر روزنامه‌ها نوشته شد «احمد آرامش خرابکار کشته شد» من متولد ۱۳۲۱ هستم، این شهر از خیابان طالقانی به بعد، تنها بیابان و خرابه بود. ما حتی آب هم نداشتیم، آب ما از کوه با لجن به سفره ما می‌رسید. آمریکایی‌ها نوشتند «ایرانی‌های صبح، آب آمیخته با لجن می‌خورند و ظهرها، لجن آمیخته به آب». خبرنگاران مصری در اینباره نوشتند «اگر به ایران رفتید، آبعلی (چشمه آبعلی) بخورید» در این ۴۷ سال، بدون اغراق، خدماتی به ایران و ایرانیان شده که غیرقابل توصیف است.