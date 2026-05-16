حسن سلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مرحله اول بیست و یکمین دوره آزمون‌های ملی ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم اظهار داشت: این آزمون همزمان با سراسر کشور در پنج حوزه آزمونی استان خراسان جنوبی در شهرستان‌های بیرجند، قاین، فردوس، طبس و درمیان در حال برگزاری است.

وی افزود: در این دوره از آزمون‌ها، ۳۴۶ نفر از خراسان جنوبی شرکت کرده‌اند که با توجه به درصد جمعیت، این استان رتبه اول کشوری را در ثبت‌نام حافظان قرآن به دست آورده است.

سلمانی ادامه داد: از این تعداد، ۱۳۱ نفر مرد و ۲۱۵ نفر زن هستند که در رشته‌های ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن کریم شرکت کرده‌اند.

مسئول اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: آن دسته از حافظان که موفق به کسب نمره قبولی شوند، تیرماه سال جاری در آزمون شفاهی شرکت خواهند کرد.

وی ادامه داد: به افرادی که حد نصاب‌های لازم در آزمون‌های کتبی و شفاهی را به دست آورند، بر اساس مصوبه ۵۷۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدارک رسمی و معتبر تخصصی حفظ معادل ارزش علمی دیپلم تا دکترا اعطا خواهد شد.