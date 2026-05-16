به گزارش خبرنگار مهر، نمایشنامه «هملت؛ بزرگمرد کوچک» به نویسندگی وحید رهجوی، نویسنده و کارگردان تئاتر همزمان با آغاز نمایشگاه بین المللی کتاب تهران توسط نشر «بوکا» منتشر شد.
این نمایشنامه، با الهام از هملت، اثر جاودانه ویلیام شکسپیر و داستان شازده کوچولو، کتاب مشهور آنتوان دوسنت اگزوپری با زبانی ساده، مفاهیمی چون عشق، صلح، نوعدوستی و مسئولیتپذیری را بیان میکند و با بهرهگیری از شیوههای روایت در نمایش ایرانی، تلاش میکند مخاطب کودک و نوجوان را با بخش ارزشمندی از ادبیات جهان آشنا کند.
از آثار پیشین وحید رهجوی میتوان به نگارش نمایشنامههای «مرزداران»، «میمون»، «راهرو»، «رایت، لفت» اشاره کرد.
«هملت بزرگمرد کوچک»، هماکنون در کتابفروشیهای سراسر کشور، پلتفرمهای آنلاین فروش و مطالعه کتاب و همچنین نمایشگاه مجازی کتاب تهران در دسترس علاقه مندان است.
نظر شما